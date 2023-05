Mattersburg: Gleichenfeier beim „H3“

Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft kaufte das ehemalige „Mattersburger Einkaufszentrum“ im Jahre 2018. Der Umbau vom vorderen Part in Richtung Hauptplatz, welcher Geschäfte und Büros inkludiert, wurde vor mehr als einem Jahr fertiggestellt. Mit Bauabschnitt 2 wurde vor rund 13 Monaten begonnen, am 3. Mai fand die Gleichenfeier für die 17 Wohneinheiten statt. In Bauabschnitt vier sind weitere 19 Wohneinheiten, die sich direkt an der Hochstraße befinden, vorgesehen. Die Parkgarage, wie es sei beim MEZ gegeben hat, bleibt bestehen.

Bei der Gleichenfeier waren neben anderen Bürgermeisterin Claudia Schlager, Amtsleiter Karl Aufner, OSG-Chef Alfred Kollar mit Vorstand und Aufsichtsräten Ewald Gossy, Otmar Illedits, Erich Steiger und Thomas Hoffmann sowie Bauleiter Michael Marth vor Ort.

„Die OSG beschäftigt über 3000 Mitarbeiter verschiedener burgenländischen Firmen auf den Baustellen! Daher versuchen wir - natürlich nur, wenn es wirtschaftlich vertretbar ist - einen Bau zu starten, um damit den Baufirmen weiterhin eine Betätigung zu bieten. Wir können uns eben auf die Qualität der burgenländischen Unternehmen verlassen, ein unverzichtbarer Partner ist dabei die Baufirma Porr, mit Geschäftsführer Klaus Tremmel. Insgesamt werden bei diesem Bau rund 9 Millionen Euro investiert – ein kräftiger Impuls für die heimische Wirtschaft“, erläuterte Kollar.

Grafik von Bauabschnitt drei: Im Komplex, der sich in Richtung Hochstraße richtet, wird es 19 Wohneinheiten geben. Foto: OSG

Laut Kollar ist das Interesse an diesen Wohneinheiten enorm hoch, mehr als 100 Anfragen für die insgesamt 38 Wohnungen hat es gegeben.

Bürgermeisterin Claudia Schlager zeigte sich begeistert: „Was hier bisher entstanden ist, ist ein wahres Schmuckstück. Mit der OSG als verlässlicher Partner lassen sich solche innovativen Projekte wie diese umsetzen.

Der vierte Abschnitt inkludiert das Nachbargrundstück zum ehemaligen MEZ. „Dies wurde zurückgestellt, da warten wir noch zu. Aktuell ist dies preislich nicht passend, wir schauen uns die Situation im Sommer noch einmal an. Ein Baustopp ist jedoch nicht vorgesehen“, erläuterte Kollar vor einigen Wochen in der BVZ.

