Auszeichnungen für ehemalige Bürgermeister aus dem Bezirk Mattersburg

Ehemalge burgenländische SPÖ-Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wurden für ihre Verdienste für die Gemeinden ausgezeichnet, aus dem Bezirk Mattersburg wurde diese Ehre Johann Lotter, Friederike Reismüller und Inge Posch-Gruska zuteil

Lotter Hans Lotter stand der Gemeinde Schattendorf zwölf Jahre vor, ehe er im Juni 2022 sein Amt an seinen Nachfolger übergab.

Auf eine langjährige Laufbahn in der Kommunalpolitik kann Friederike Reismüller zurückblicken. 23 lange Jahre war sie Forchtensteiner Ortschefin und war somit auch längstdienende Bürgermeisterin im Burgenland. Bei den Bürgermeisterwahlen im Oktober 2022 trat sie nicht mehr an, im Gemeinderat ist sie jedoch noch immer vertreten: Sie kandidierte bei den Gemeinderatswahlen an hinterer Stelle, erhielt jedoch 70 Vorzugsstimmen und wurde somit in den Gemeinderat gewählt. Es ist kein Muss, sein Vorzugsstimmenmandat anzunehmen. „Dies wollte ich nicht machen, dies wäre den Wählern unfair gegenüber“, erläuterte damals Reismüller gegenüber der BVZ.

Inge Posch-Gruska war von 2007 bis 2021 Bürgermeisterin von Hirm und war auch auf Landes-und Bundesebene politisch aktiv. Von 2005 bis 2010 vertrat sie die SPÖ im Burgenländischen Landtag. Von 2010 bis 2019 war sie Mitglied des Bundesrates , wo sie auch die Funktionen der Vizepräsidentin und Präsidentin ausübte.

Josef Kutrovatz war zunächst Vizebürgermeister, ehe er 2012 ins Bürgermeisteramt gewählt wurde und dies bis 2021 ausübte.

