45 Jahre lang war Josef Trimmel Funktionär beim ARBÖ Schattendorf

Der ARBÖ-Ortsklub hat in Schattendorf eine lange Tradition, gibt es ihn doch schon seit 55 Jahren. Josef Trimmel trat dem Klub im Jahr 1970 als Mitglied bei. 1978 wurde ihm die Funktion des Schriftführer-Stellvertreters und zwei Jahre später die des Kassier-Stellvertreters übertragen. Bei der Generalversammlung 1984 wurde er schließlich zum Ortsklubobmann bestellt. Dieses Amt übte er bis 2010, also 26 Jahre lang, aus.

In seiner Zeit als Obmann war er sehr rührig und verdoppelte die Mitgliedschaft auf rund 500 Personen. In seiner Ära wurden jährliche Ortsklub-Informationsblätter an die Mitglieder zugestellt, die Aktionen „Kind und Verkehr“, Puppomobil sowie die Aktion „Licht“ wurde ins Leben gerufen, für die Mitglieder gab es jährliche Ausflüge, 13 Radkriterien und zwei Skating-Rennen wurden veranstaltet, für Führerschein-Neulinge wurden Erste Hilfe-Kuse abgehalten, Warnwesten gab es für die Taferlklassler, Gründungsjubiläen wurden alle fünf Jahre gefeiert sowie Festschriften verteilt, der ARBÖ-Sicherheitstag wurde veranstaltet und alle zwei Jahre langjährige Mitglieder vor den Vorhang geholt und geehrt.

Ab dem Jahr 2010 stand Trimmel nicht mehr als Obmann zur Verfügung und Thomas Bernhard wurde zum neuen Ortsklubobmann gewählt. Josef Trimmel wurde zum Ehrenobmann ernannt. Er präsentierte 2014 die über 100 Seiten umfassende ARBÖ-Ortsklubchronik 1922 - 2014. Im Jahr 2018 betätigte er sich als Mitorganisator beim Jubiläumsradkriterium im Zusammenhang mit der Feier „50 Jahre ARBÖ Schattendorf“. Die letzten fünf Jahre bis zu seinem Ausscheiden im heurigen Herbst fungierte Josef Trimmel als Ortsklubkassier. Seine Funktion im ARBÖ-Landesvorstand, die er seit 1990 ausübt, behält er vorläufig noch. Für seine langjährigen Aktivitäten im Ortsklub ARBÖ Schattendorf wurde Josef Trimmel bereits 2018 mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet.