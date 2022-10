10 Jahre ROTE NASEN Clowndoctors im Pflegeheim Neudörfl

Werbung

Insgesamt statteten ROTE NASEN Clowns bislang 245 Besuche ab und haben die Bewohner*innen dabei mit der Kraft des Humors gestärkt. „Menschen Lebensfreude und ein Lachen zu schenken, wenn sie es am meisten brauchen. Sie ermöglichen den Menschen, auf etwas anderes zu schauen als nur auf ihre Probleme. Sie sind auch für das Personal da, damit ihnen das Lachen nicht im Hals stecken bleibt. Die Besuche der Roten Nasen Clowns haben einen positiven therapeutischen Effekt und sind damit eine enorme Bereicherung für das Pflegeheim Neudörfl. Denn, wie wir alle wissen, ist Lachen die beste Medizin“, sagt dazu Soziallandesrat Dr. Leonhard Schneemann.

Jeden Donnerstagnachmittag besuchen ROTE NASEN Clowns das Pflegeheim Neudörfl – St. Nikolaus. Sie begeben sich immer im Duo auf die geriatrische und die psychiatrische Station, wobei besonders darauf geachtet wird, dass immer dieselben Clowns im Einsatz sind. Denn vertraute Gesichter bereiten besonders Freude. Bevor sie zu den Bewohner*innen gehen, bekommen sie von den Stationsleitungen die wichtigsten Informationen über deren Befinden. So können die Clowns individuell und bestmöglich auf einzelne Personen eingehen. Und dann folgt: Improvisation, Fröhlichkeit, Empathie, Humor und viel Gefühl.



„Der Besuch der ROTEN NASEN ist für viele Bewohner*innen unseres Pflegeheims ein Highlight. Denn die Clowns bringen sie zum Lachen, wecken Erinnerungen an die Jugend und singen mit ihnen. Auch unsere Mitarbeiter*innen freuen sich auf die fröhlichen Besuche, die eine positive Stimmung zurücklässt“, sagt Heimleiter Dr. Viktor Nagy. „Lachen wirkt sich positiv auf den gesamten Körper und die Gesundheit aus. Die ROTEN NASEN bringen durch ihren Humor und ihre Show unseren Bewohner*innen fröhliche Momente, die das Wohlbefinden steigern und echte Höhepunkte in unserem Veranstaltungskalender darstellen“, so DSA Petra Prangl, MSc, Geschäftsführerin der Burgenländischen Pflegeheim Betriebs-GmbH.



Für den Jubiläumsbesuch zur 10-jährigen Zusammenarbeit haben sich die ROTE NASEN Clowns etwas ganz Spezielles einfallen lassen: Die Clowns Josefine, Maly, Albert und Bernhart unterhalten mit einer fröhlichen Musikeinlage im Foyer und ziehen dann durch das ganze Haus. So können sowohl Mitarbeiter*innen, als auch Bewohner*innen hautnah miterleben, was es bedeutet „Lachen ins Pflegeheim“ zu bringen.



„Wir möchten uns herzlich für die stets professionelle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Leitung und den Mitarbeiter*innen des Pflegeheims Neudörfl bedanken. Wir freuen uns sehr, dass wir sie und alle Bewohner*innen dieses schönen Hauses seit zehn Jahren regelmäßig besuchen dürfen. Unsere Clowns sind keine Ärzt*innen oder Therapeut*innen, aber der Effekt ihrer Arbeit ist ein therapeutischer: Weil sie etwas verändern und immer etwas Positives dalassen“, so Mag.a (FH) Ivana Bacanovic, Geschäftsführerin von ROTE NASEN Clowndoctors.



Selbst während der Pandemie durften sich die betagten Damen und Herren im Pflegeheim Neudörfl über Besuche der ihnen vertrauten Clowns freuen. Solange diese das Haus nicht betreten konnten, spielten sie im Garten für die Bewohner*innen und brachten ihnen so von außen Freude ins Pflegeheim. Seit Mitte Mai 2021 können sie wieder in persönlichen Kontakt mit den Bewohner*innen treten, gemeinsam singen, plaudern und in Erinnerungen schwelgen. Weiterhin vielen Bewohner*innen des Pflegeheims durch Humor aufbauende und fröhliche Momente zu schenken, ist auch für die nächsten 10 Jahre das erklärte Ziel von ROTE NASEN.

