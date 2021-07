Am Montagnachmittag überkletterten die beiden unbekannten Täter über die Mauer des Einfamilienhauses in den Innenhof. Mit einem an der Hausmauer angebrachten Schlüssel sperrten sie den Schuppen auf und stahlen daraus 3 Motorsägen, eine Motorsense und eine Zugvorrichtung für PKW Anhänger.

Erst am Abend wurde das Fehlen vom gestohlenen Gut durch das Opfer festgestellt und die Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt.