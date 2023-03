H3 Pub im Kurort: „Äußerst schwer, kostendeckend zu wirtschaften“

Werbung

Mittlerweile ist es schon wieder vier Monate her, seit das H3 Pub in Bad Sauerbrunn am Hauptplatz 3 von Bürgermeister Gerald Hutter und seinem Partner Hannes Kremser wiedereröffnet wurde.

Mehr Besuch als erwartet

Die Besucherfrequenz bezeichnet Hutter mittlerweile als sehr gut im H3 Pub, ist doch normalerweise gerade in den Monaten Jänner und Februar meistens eher weniger in Gastronomiegewerben los. Die Öffnugszeiten des Pubs beschränken sich auf Donnerstag bis Sonntag und gegen Wochenende befinden sich laut Hutter sehr viele Menschen dort. Zur Auswahl gibt es fünf verschiedene Biersorten sowie mehrere Flaschenbiere. Und fehlen darf natürlich auch nicht das „Guiness“. „Das H3 kam überraschend gut bei den Leuten an“, erzählt Hutter, „es kommen wirklich viele Gäste.“ Diesen Erfolg schreibt er besonders seinem Partner Hannes Kremser zu, der sich laut Hutter um jeden Gast sehr bemüht und tatkräftig im Pub arbeitet. Als Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Unternehmer ist der Zeitplan für Hutter äußerst knapp bemessen: „Ich bin froh, dass ich mich zu 100 Prozent auf Hannes verlassen kann. Ohne ihn würde das Ganze so nicht funktionieren.“

Preise sind enorm

An wenigen Besuchern würde es also prinzipiell nicht scheitern, eher im Gegenteil. Ein Problem stellen eher die anderen anfallenden Kosten dar: So bringen etwa die Energiepreise die Bilanz enorm durcheinander. „Die Vorschreibungen sind sehr hoch“, erklärt Hutter, „wie auch bei den allen anderen Gewerben ist momentan alles sehr teuer.“ Da das H3 Pub erst seit 1. Dezember geöffnet hat, gibt es noch keinen Vergleichszeitraum für die Kosten zum vergangenen Jahr, jedoch betragen die Kosten mehr als eigentlich erwartet. „Von gewinnbringend wirtschaften kann keine Rede sein“, so Hutter, „zum jetzigen Zeitpunkt ist es sogar äußerst schwer, kostendeckend zu wirtschaften.“ Sinnvoller wäre für ihn eine Pauschalbesteurung bei allen Gewerben und nicht einzeln bei der Lohnverrechnung, dem Steuerberater und vielem weiteren.

Positiver Blick in die Zukunft

Diese Tatsach betrübt Hutter jedoch im Moment noch nicht. Den nächsten Monaten sieht er erwartunsgvoll entgegen. „Dank unserer Gemeinde haben wir die Kurgäste auch noch, da haben wir dann 123.000 Übernachtungsgäste“, berichtet Hutter, „das ist natürlich auch ein Vorteil, der uns hoffentlich nützen wird.“ Ansonsten sind noch weitere Veranstaltungen im H3 Pub geplant. Am 17. März fand bereits eine Feier des St. Patrick's Day statt, zu dem viele Besucher kamen, Mit mehreren Events auf diese Art, und mit Live-Musik, ist im Frühjahr auf jeden Fall zu rechnen. Genauere Infos dazu findet man immer wieder auf dem offiziellen Instagram oder Facebook- Profil des Pubs. Die nächste Veranstaltung im H3 ist ein Rockkonzert mit Kinky Tixo, diese wird am Samstag, den 1. April, um 20 Uhr stattfinden.

