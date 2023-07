Neudörfl verbindet sich mit Cities-App

Der Mehrwert der App, die sowohl am Handy als im Browser eines Standgeräts genutzt werden kann, ist es, dass sich Neudörfler und Neudörflerinnen noch schneller mit ihren Lieblingsvereinen im Ort oder mit Gewerbetreibenden verknüpfen können, erklärt Vize-Bürgermeister und Leiter des Ausschuss Neue Medien, Michael Sgarz. „Vereine können sich dort präsentieren und ihre Veranstaltungen bewerben, Firmen können ihre Angebote posten und ein Heuriger oder ein Restaurant kann zum Beispiel die Speisekarte oder Tagesschmankerln hochladen.“ Mit der Gemeindezeitung oder gar der Berichterstattung über die Gemeinde in der BVZ will man mit der App nicht konkurrieren. „Die Gemeindezeitung ist viel umfangreicher und ein klassisches Printmedium im Monatsrhythmus. Die App hingegen ist viel dynamischer und tagaktuell.“ Außerdem lassen sich dort auch Basisdaten abrufen, wie etwa wichtige Ansprechpartner, die wichtigsten Telefonnummern oder der Müllkalender. Für die Vereine ist Cities kostenlos, Unternehmen zahlen eine jährliche Gebühr.

Beschlossen wurde der Beitritt zur App im Gemeindevorstand. „Nach Gesprächen mit anderen Gemeinden, die diese App bereits nutzen, wurde im Gemeindevorstand darüber abgestimmt, das ebenfalls zu machen. Wichtig war uns dabei auch, dass sich der Anbieter an die Europäische Datenschutz-Grundverordnung hält“, sagt Michael Sgarz. Die Gemeinde hat vorerst einen einjährigen Vertrag mit dem Anbieter geschlossen. Ende des nächsten Frühjahrs soll über eine Verlängerung diskutiert werden.

Die Cities-App läuft bereits seit Juni in der Probephase. Der offizielle Start war am 1. Juli. Die Anmeldung ist für Nutzer kostenlos, die App ist zum Beispiel über Google-PlayStore erhältlich.