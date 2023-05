Jetzt spricht die Neudörfler Jugend

Der Ausschuss „Kinder und Jugend“ in Neudörfl besteht aus sieben, „noch halbwegs jungen Personen“, wie Bernhard Götz meint, die im Bereich „Jugend“ etwas bewegen möchten. „Bei Sitzungen haben wir überlegt, wie wir die Jugendlichen am besten unterstützen können, sich in Neudörfl wohl zu fühlen und haben uns gefragt, was ihnen in Bezug auf Freizeitaktivitäten fehlt. Und wer kann diese Antworten besser liefern, als unsere Jugendlichen selbst?“

Gemeindevorstand Bernhard Götz ist Vorsitzender im Ausschuss "Kinder und Jugend". Um zu erfahren, was der Jugend an Freizeitaktivitäten im Ort fehlt, will er sie selbst fragen. Foto: zVG, Copyright by Foto Lorenz

Deshalb kam man auf die Idee, unter dem Motto „Jugend spricht“ Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren in die Bors Villa einzuladen, „wo diese in einer gemütlichen Atmosphäre das Wort erhalten.“ Die Jugendlichen sollen aufzeigen, was es bereits in Neudörfl gibt, was die Gemeinde am Bestehenden vielleicht noch verbessern könnte sowie was den Jugendlichen überhaupt gänzlich fehlt.

Wichtig für diese Veranstaltung ist – und Bernhard Götz sieht darin eine gute Chance und Gelegenheit für die Jugendlichen –, dass möglichst viele das Angebot in Anspruch nehmen und vorbeikommen. „Wir werden unter anderem kleine Gruppen bilden, in denen die Jugendlichen miteinander diskutieren und gemeinsam überlegen können.“ Vorbereiten müssen die Jugendlichen nichts. Natürlich kann es aber nicht schaden, sich im Vorfeld schon ein paar Gedanken zu machen.

„Jede einzelne Idee wird im Ausschuss diskutiert“

Bernhard Götz blickt dem Ereignis schon mit viel Spannung entgegen: „Wir freuen uns auf die Ideen unserer Jugendlichen.“ Dass jede Idee eins zu eins umgesetzt wird, kann er zwar nicht versprechen, da viel zu berücksichtigen sei, unter anderem auch die Größe des Projekts. „Aber ich kann versprechen, dass wir jede Idee hinsichtlich ihrer Umsetzung in der nächsten Ausschusssitzung diskutieren werden und unser Bestes geben, die Projekte auch umzusetzen.“

Damit sich auch ja alle wohl fühlen, dürfen kleine Snacks und Getränke, bereitgestellt von der Gemeinde, nicht fehlen. Schon allein deswegen lohnt sich also der Besuch allemal.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.