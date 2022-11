Blaulichttag in der Mattersburger Arena .

Am Samstag fand in der Arena in Mattersburg ein Blaulichttag statt. Vor Ort waren die Feuerwehr Mattersburg und Walbersdorf, die Polizei, die Militärpolizei und das Rote Kreuz. Man konnte vieles testen und "begutachten".