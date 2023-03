Baumgarten: Verursacher der Explosion in Wohnhaus ist psychisch krank

Werbung

In der Halloweennacht 2022 sorgte in Baumgarten kurz vor Mitternacht eine heftige Detonation für Aufsehen. Vier Feuerwehren waren im Einsatz.

Wie sich herausstellte, hatte ein 60-jähriger Wohnungsbesitzer mit zwei Propangasflaschen hantiert und das Gas mit einem Feuerzeug entzündet. Feuerwehrleute bargen ihn bewusstlos aus der verwüsteten Wohnung.

Zur Sicherheit mussten auch die anderen Hausbewohner evakuiert werden.

Der 60-Jährige wurde nach der Behandlung im Spital zunächst in die Justizanstalt Eisenstadt, dann in die Justizanstalt Favoriten überstellt.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte bei Gericht einen Antrag auf Unterbringung des 60-Jährigen in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Darüber hatte am Mittwoch, 15. März, ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Karin Knöchl zu entscheiden.

Verteidiger Rudolf Mayer führte aus, dass sein Mandant seit 2003 als Buslenker tätig und unbescholten sei. 2016 habe sich der kroatische Staatsbürger in Baumgarten in einem Mehrparteienhaus eine Wohnung gekauft.

Zunehmend begann der Wohnungsbesitzer unter Lärmbelästigungen zu leiden, schuld seien die Mieter oberhalb.

Er ließ sogar ein Lärmgutachten anfertigen und klagte auf Räumung der Nachbarn. Drei Verhandlungen fanden wegen des Konflikts am Bezirksgericht Mattersburg statt.

Andere Bewohner gaben an, den Lärm im Haus nicht als „übermäßig“ zum empfinden.

„Als der Prozess nichts brachte, wollte er sich umbringen“, berichtete Anwalt Rudolf Mayer. Deshalb habe der 60-Jährige am 31. Oktober des Vorjahrs in der Küche und im Wohnzimmer seiner Wohnung Gasflaschen aufgestellt und zur Explosion gebracht. In der Wohnung des 60-Jährigen, im Stiegenhaus und an anderen Wohnungen entstand enormer Sachschaden.

„Ist es richtig, dass Sie die Propangasflaschen aufdrehten und zur Explosion brachten?“, fragte Richterin Karin Knöchl.

„Ja, Frau Rat“, bestätigte der 60-Jährige.

„War Ihnen klar, dass Sie die Nachbarn gefährden?“, wollte die Richterin wissen.

„Ich war unzurechnungsfähig“, brachte der 60-Jährige vor.

Seit fünf Jahren gehe es ihm „nicht gut“, er habe Schlaftabletten nehmen müssen, um schlafen zui können.

Eine Nachbarin hatte bei der Polizei angegeben, der 60-Jährige habe im vorfeld angekündigt, er werde wegen der Probleme mit den Geräuschen „irgendwann Gasflaschen kaufen und alles in die Luft sprengen“.

Sie habe ihn, so die Nachbarin, ermahnt, er habe sie beschwichtigt.

Ein Sachverständiger für Psychiatrie untersuchte den 60-Jährigen und stellte fest, dass dieser unter paranoider Schizophrenie leidet. Für subjektiv wahrgenommene laute Geräusche habe der Baumgartner Erklärungsmodelle entwickelt, die schwer mit der Realität in Einklang zu bringen gewesen seien. „Es waren eindeutig Halluzinationen dabei“, beschrieb der Sachverständige den Zustand des 60-Jährigen.

Als der Prozess am Bezirksgericht nicht zum erwünschten Erfolg führte, sei der Leidensdruck immer größer geworden. Der 60-Jährige sei sogar für einige Wochen in eine Pension gezogen.

Die Situation eskalierte immer mehr, bis der Betroffene seinem Leiden ein Ende setzen wollte. „Es kam zu einer fulminanten Entwicklung mit einem im Sinne des Wortes explosiven Höhepunkt“, sagte der Sachverständige.

Der Zustand des Betroffenen habe sich zwar verbessert, für eine bedingte Entlassung aus der Maßnahme sei es jedoch, so der Sachverständige, noch zu früh. Weiterhin gehe von dem Mann eine große Gefährlichkeit aus.

Dem stimmte auch der 60-Jährige selbst zu: „Ich brauche noch Zeit in Favoriten. Da steht ein Beamter neben mir und ich nehme dreimal täglich das Medikament.“

Nach Baumgarten zurückkehren wird der 60-Jährige wohl nicht mehr. Angedacht ist, dass er zu seiner Schwester nach Niederösterreich zieht.

„Ich bin einverstanden mit allem“, fügte sich der Betroffene zu Prozessende in sein Schicksal.

Der Schöffensenat ordnete für unbestimmte Zeit die Unterbringung in einer spezialisierten Anstalt an. „Sobald eine wesentliche Besserung eingetreten ist und die Rahmenbedingungen geschaffen wurden, bestehen gute Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung“, kündigte die Richterin an und wünschte dem Betroffenen „alles Gute für die Zukunft“.

Die Anordnung auf Unterbringung ist rechtskräftig.

