Nicht zurechnungsfähig: 24-Jähriger griff Volksschüler in die Hose

Am Dienstag, 6. Juni, sollte der 24-Jährige vor einem Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt über jenen Vorfall Auskunft geben, der sich am 6. Dezember 2022 an einer Bushaltestelle im Bezirk Mattersburg ereignet hatte.

Doch schon die Frage nach seinem Geburtsdatum stellte für ihn offensichtlich ein Problem dar. Tag und Monat konnte er nennen, nicht jedoch das Jahr.

Der junge Mann hat nach der Volksschule sechs oder sieben Jahre Lang die Sonderschule besucht. Er beschäftigt sich nach eigenen Angaben mit Radfahren und Schwimmen. Seine Mutter wurde zu seiner gesetzlichen Vertreterin ernannt.

Am 6. Dezember des Vorjahres hatte sich der junge Mann an eine Bushaltestelle in seinem Heimatort begeben, wo die Volksschüler auf den Schulbus warteten.

Siebenjährige Buben angesprochen

„Er sprach zwei siebenjährige Buben an und fragte sie, ob sie ihm die Unterhosen zeigen könnten“, berichtete Staatsanwältin Beatrix Resatz.

Danach wandte sich der minder intelligente Mann einem dritten Buben zu, zog ihn zu sich und griff ihm in die Unterhose.

Der Bub habe sich losreißen wollen, so die Staatsanwältin. Der 24-Jährige habe gesagt: „Nur ein bissl, ein bissl.“

Bub rettete sich in den Schulbus

Dann sei der Schulbus gekommen, der 24-Jährige habe den Buben losgelassen, dieser konnte sich im Bus in Sicherheit bringen.

„Das sind schwerwiegende Tathandlungen“, sagte die Staatsanwältin. Strafrechtlich würden dem Täter, wäre er zurechnungsfähig, geschlechtliche Nötigung und sexueller Missbrauch von Unmündigen zur Last gelegt werden.

Ein Sachverständigengutachten ergab jedoch, dass der 24-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Da zudem die Gefahr weiterer schwerer Tathandlungen bestehe, beantragte die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung des 24-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

„Haben Sie verstanden, was Ihnen vorgeworfen wird? Ist das richtig?“, fragte Richterin Doris Halper-Praunias den 24-Jährigen.

24-Jähriger tat sich mit dem Beantworten der Fragen schwer

Dieser blieb stumm, wie auch bei den meisten der folgenden Fragen.

Einmal sagte er: „Wahrscheinlich, dass ich dort hing'riffen hab'.“

Er lebe gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester bei der Mutter, habe keine Freunde und sei ein paar Mal bei verschiedenen Arbeitgebern schnuppern gewesen, erzählte der 24-Jährige.

„Was würden Sie gerne machen?“, fragte die Richterin.

Er würde sich gerne mit Blumen oder Tieren beschäftigen, gab der 24-Jährige zur Antwort.

„Er tut sich mit dem Denken schwer und hat einen beschränkten Wortschatz“, sagte der psychiatrische Sachverständige, der darauf hinwies, dass auch Menschen mit einer Intelligenzminderung eine hormonelle Entwicklung erleben und sexuelle Bedürfnisse entwickeln würden.

Bereits 2018 sexuelle Übergriffe angezeigt

Bereits 2018 war gegen den jungen Mann Anzeige erstattet worden, nachdem er in der Sonderschule jüngere Mitschüler sexuell belästigt hatte.

Ein Strafverfahren war damals eingestellt worden. „Ich machte die Mutter eindringlich darauf aufmerksam, dass ihr Sohn in Gefahr läuft, in einer Maßnahme zu landen“, berichtete der Sachverständige, der auch bereits vor fünf Jahren beigezogen worden war.

Wie die Mutter des 24-Jährigen bekanntgab, habe es jedoch nach Einstellung des Strafverfahrens nur einen Kontakt mit einem Psychologen gegeben. „Er konnte nichts feststellen“, sagte die Mutter vor Gericht. Eine Behandlung, wie vom Sachverständigen 2018 dringend empfohlen, fand nicht statt.

Maßnahmen wurden damals nicht umgesetzt

„Ich habe damals der Mutter vertraut, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Es hat leider nicht funktioniert“, bedauerte die Staatsanwältin.

Der Sachverständige verwies in seinem aktuellen Gutachten neuerlich darauf, dass der 24-Jährige in einer spezialisierten Einrichtung behandelt werden müsse. Ein ständiger Aufenthalt in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, wo der junge Mann auch in Kontakt mit „hochaggressiven Sexualstraftätern“ kommen würde, wäre hingegen nicht erforderlich, wenn bestimmte Auflagen eingehalten würden.

Kein Kontakt mit Kindern im Ort

Der Schöffensenat ordnete eine Unterbringung zwar an, sah aber vom Vollzug der Unterbringung auf eine Probezeit von fünf Jahren vorläufig ab. Der 24-Jährige muss die begonnene psychotherapeutische Behandlung fortsetzen und sich nach Empfehlung der Ärzte auch einer psychopharmakologischen Behandlung unterziehen. Er darf weiterhin bei seiner Mutter wohnen, muss sich aber von allen Kindern im Ort fernhalten. Ein Bewährungshelfer wird ihn im Alltag unterstützen.

„Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, erfolgt die Einweisung in eine Anstalt“, erklärte die Richterin. Das Urteil ist rechtskräftig.

