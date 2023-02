Doris Handler neue ÖGB-Chefin

Bernd Weiss übernahm bereits vor einiger Zeit die Position des GPA-Vorsitzenden und Arbeiterkammervizepräsidenten. Nun trat er in seiner Funktion des Vorsitzenden der ÖGB Region Eisnenstadt/Mattersburg zurück.

Am Mittwoch erfolgte die Neuwahl. Doris Handler wurde dem Präsidium als Vorsitzende der ÖGB-Region Eisenstadt/Mattersburg vorgeschlagen und auch einstimmig abgesegnet.

Handler ist mittlerweile seit 20 Jahren in der Gewerkschaft tätig. „Karl Aufner hat mich im Jahre 2002, als er Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten war, zur Gewerkschaft gebracht“, berichtet Handler. Ihre Laufbahn startete sie als Jugendreferentin der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, 2010 wurde sie Landesfrauenvorsitzende der Younion wie auch Stellvertretende Vorsitzende der Younion, seit April vergangenen Jahres ist sie Mitglied des ÖGB-Präsidiums.

Sich für die Arbeitnehmer einzusetzen, ist familiär geprägt. Ihr bereits verstorbener Vater war viele Jahre Gewerkschaftsmitglied, auch Mutter Gerti Handler war seit ihrer Zeit als Lehrling Mitglied der Gewerkschaft und im Betriebsrat ihrer Firma tätig.

„Gerade jetzt, in einer von Teuerung geprägten Zeit, ist es wichtig für Entlastungen der ArbeitnehmerInnen einzustehen. Das Burgenland, gemeinsam mit der Burgenland Energie und den geförderten Wohnbaugenossenschaften hat am Mittwoch vergangener Woche einen wichtigen Verbesserungsschritt gesetzt. Trotzdem gilt es weiterhin auf Bundesebene Druck zu machen. Da ich selbst Leiterin eines Kindergartens in Mattersburg bin, sind zudem Verbesserungen für ArbeitnehmerInnen in der elementaren Bildung eine persönliche Herzensangelegenheit. Ich freue mich über den Zuspruch bei der heutigen Wahl und auf die Arbeit gemeinsam mit meinen KollegInnen beziehungsweise dem Präsidium der Region“, so Handler.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

ÖGB-Regionalsekretär Andreas Holzer bedankt sich bei „ Bernd Weiss für seinen langjährigen Einsatz und sein Engagement als Regionalvorsitzender. Doris Handler wünsche ich alles Gute in der neuen Rolle als Regionalvorsitzende. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so ÖGB-Regionalsekretär Andres Holzer.

