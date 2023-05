EKIZ in Schattendorf Eltern-Kind-Zentrum bietet ein abwechslungsreiches Programm

Lesezeit: 3 Min Helga Ostermayer

Das EKIZ, hier mit Leiterin Kerstin Szuppin (r.) veranstaltete erst kürzlich einen Flohmarkt. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

Werbung

D as Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) ist eine stationäre Einrichtung, in der Eltern durch abwechslungsreiche, familienergänzende Angebote unterstützt werden. Hier werden soziale Kontakte der Eltern und der Kinder mit Gleichaltrigen in Gruppen ermöglicht. Dabei wird ein allgemeiner Bildungsauftrag erfüllt.