Mit Ende des Monats wird der Schlachtbetrieb der Pöttelsdorfer „Edelpute“ geschlossen und nach Kärnten verlegt. 44 der 100 Mitarbeiter werden gekündigt. Grund ist der hohe Preisdruck durch billige Importware aus den Nachbarländern.

Karl Feichtinger, Sprecher der Wech-Gruppe, die den Betrieb vor zehn Jahren übernahm, sagt dazu: „Der steigende Importdruck von Putenbrust zu Dumpingpreisen ist Hauptgrund für die Schließung des Schlachtbetriebes. Bei den anderen Produktionsschienen sowie dem Vertriebssystem wird es zu keinen Änderungen kommen. Die Zerlegung, Weiterverarbeitung, Produktion von Spezialproduktion usw. bleiben am Standort bestehen, die restlichen Mitarbeiter sind von der Kündigung nicht betroffen. Die Marke Pöttelsdorfer Edelpute bleibt erhalten und wird am Markt wie gewohnt vertreten sein.“

Kein Sozialplan für Kündigungen

Für die betroffenen 44 Mitarbeiter aus der Schlachtung gibt es, laut Feichtinger, keinen Sozialplan, der die Kündigung etwas abfedern könnte – wie etwa freiwillige Abfertigungen, Überbrückungshilfen oder den Ersatz von Umschulungs-, Bewerbungs- und Ausbildungskosten. „Unsere zuliefernden Bauern – 19 kommen aus dem Burgenland – sind von der Schließung nicht betroffen, da sie zukünftig direkt zu Wech nach Kärnten liefern“, fährt der Firmensprecher fort. Obwohl die Firma Wech alles rechtmäßig mit Frühwarnsystem abgewickelt hat, kam für das AMS Mattersburg die Einstellung des Schlachtbetriebes doch überraschend schnell.

AMS-Leiter Markus Plattner sagt auf Anfrage der BVZ: „Für uns hat sich die Schließung des Schlachtbetriebes nicht in dieser Eile abgezeichnet. Jeder, der in Arbeitslosigkeit gerät, wird vom AMS aufgefangen, wir werden niemanden im Stich lassen. Ungarische Staatsbürger müssen sich aber an die ungarische Arbeitsmarktverwaltung wenden.“

Die Putenfarm wurde 1971 von Otto Glatter gegründet.