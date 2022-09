Strom aus Holz soll ganz Sieggraben versorgen

Werbung

Die Genossenschaft der Bio-Fernwärme Sieggraben betreibt seit 1998 ein Bio-Fernwärme-Kraftwerk, das mit Hackschnitzeln aus der Region bereits 185 Häuser und 45 Wohnungen in der Gemeinde mit Fernwärme für Beheizung und Warmwasser versorgt.

In der Generalversammlung beschloss die Genossenschaft einstimmig die Statutenänderung: In Zukunft wird die Fernwärme zur Energiegemeinschaft, die an die Sieggrabener Haushalte Strom und Wärme abliefert und somit eine Energiewende einläuten möchte, die burgenlandweit einzigartig ist.

Vor drei Jahren wurde eine Holzgas-Stromerzeugungsanlage betrieben mittels Hackschnitzel errichtet, die schon jetzt so viel Strom erzeugt, wie alle Haushalte im Ort benötigen.

„Wir standen 1997 vor der Entscheidung, Gas oder Fernwärme. Vor allem jetzt ist klar, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.“ Genossenschaftsobmann Anton Taschner

„Durch die Gesetzeslage, dass erneuerbare Energiegemeinschaften vor Ort Strom erzeugen und auch verkaufen dürfen, werden wir in Zukunft auch Strom an Kunden in Sieggraben liefern“, erzählt Genossenschaftsobmann Anton Taschner. Um das schaffen zu können, wird die bereits seit zwölf Jahren bestehende Photovoltaikanlage am Dach des Heizwerkes um 120 KW peak – das ist das Sechsfache der jetzigen Anlage – erweitert.

Ebenso wird zu den drei bestehenden Holzgasanlagen eine vierte dazugebaut. All das ist schon in Planung und auch in der Umsetzung, auch ein Netzzugang dafür besteht bereits. „Wie sich das auf den Strompreis auswirken wird, lässt sich im Moment noch nicht so genau sagen. Es steht aber fest, dass wir als Genossenschaft keine Gewinne erwirtschaften“, verspricht der Obmann.

Nicht zuletzt Taschner und seinem engagierten Team ist es zu verdanken, dass sich Sieggraben damals für ein Bio-Fernwärme-Kraftwerk entschieden hat. 1998 startete man mit einem Heizkessel. Nach dem erfolgreichen Betrieb der ersten Jahre baute man 2003 den zweiten Kessel. Seitdem werden 185 Einfamilienhäuser, alle öffentlichen Gebäude, wie Gemeindeamt oder Volksschule, sowie drei Wohnungsblöcke mit Fernwärme versorgt.

Das dazu nötige Holz bezieht die Genossenschaft aus den Wäldern der Region. Die Baumstämme werden auf dem Gelände des Kraftwerks zu Hackschnitzeln verarbeitet. Anschließend werden diese automatisch in die Heizkessel geleitet. Bemerkenswert ist, dass sich der Wärmepreis in Sieggraben, im Gegensatz zum Gaspreis, in den vergangenen beiden Jahren nicht erhöht hat.

Um dem steigenden Wärmebedarf nachzukommen, baute die Genossenschaft 2018 eine elektrische Holzvergaseranlage. Diese erzeugt durch Vergasung von Hackschnitzeln Strom. Die dabei abfallende Wärme wird in das Fernwärmenetz eingespeist und geht somit nicht verloren.

Obmann Anton Taschner blickt optimistisch in die Zukunft: „Aktuell versorgen wird gut 60 Prozent der Haushalte in Sieggraben und alle öffentlichen Gebäude mit Fernwärme. Dazu kommt noch der Strom aus unserer Holzvergaseranlage, diese deckt nahezu den gesamten Bedarf der Gemeinde. In zwei bis fünf Jahren kann Sieggraben energieautark sein.“

