EEG Neudörfl geht in die Betriebphase über

"Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, sich im Energiebereich ein Stück weit unabhängig von Einflüssen von außen zu machen", betont Alexandra Stockner, eine engagierte Neudörflerin und Mitglied der EEG Neudörfl. "Wir haben uns daher für die Errichtung einer Photovoltaikanlage entschlossen und wollen den produzierten Strom, der von uns nicht direkt verwendet werden kann, über die Energiegemeinschaft den Mitbürgerinnen und Mitbürgern vor Ort zur Verfügung stellen."

Nicht jedes Dach ist für eine PV-Anlage geeignet. Aber: Kein Problem

Die EEG Neudörfl fungiert dabei als Bindeglied zwischen dezentraler Energieerzeugung und dem lokalen Bedarf. Ein beachtlicher Vorteil der Gemeinschaft liegt dabei in der Möglichkeit des Wissensaustauschs. "Einen großen Vorteil der Gemeinschaft sehen wir auch darin, dass wir unser Wissen im Energiebereich untereinander teilen und so aufkommende Fragen oft rasch und unkompliziert beantwortet werden können. Dazu tragen in hohem Ausmaß auch die EEG-Stammtische und Sprechstunden bei", fügt Stockner hinzu.

Familie Jakob, Besitzer eines Dachs, welches sich aufgrund seiner Form nicht optimal für eine PV-Anlage eignet, setzt ebenfalls auf die Gemeinschaft der EEG Neudörfl, um ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. "Unser Dach ist aufgrund seiner Form leider nur sehr schlecht für die Stromerzeugung geeignet. Trotzdem ist es uns wichtig, einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten, auch und vor allem im Sinne unserer Enkelkinder", betont die Familie. „Über unsere Mitgliedschaft in der EEG Neudörfl beziehen wir somit trotzdem lokal erzeugten erneuerbaren Strom, tauschen aber auch unser Wissen mit den anderen Mitgliedern über ein klimaschützendes Verhalten aus. So können auch wir einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt leisten."

Auch als Wohnungsmieter kann man sich bei der EEG beteiligen. Vizebürgermeister Michael Sgarz zeigt es vor. Er ist als Privatperson als "Consumer", also Bezieher des lokal produzierten Stroms, ebenfalls Mitglied. Foto: zVg

Dass eine Beteiligung an der EEG auch dann möglich ist, falls man in keinem Einfamilienhaus wohnt, sondern einer Wohnung, dafür steht exemplarisch Michael Sgarz mit seiner Familie. Der Vizebürgermeister ist ebefalls Mitglied bei der EEG, nicht in seiner Funktion als Vizebürgermeister, sondern als Privatperson. „Wir werden im Moment nur Energie beziehen, da wir keine eigene Photovoltaikanlage haben.“

Seine Familie und er konnten sich von Beginn an für das Projekt begeistern: „Mir gefällt der Gedanke des untereinander Tauschens und sich gemeinsam unterstützen sehr gut. Wenn wir noch ein paar Euro bei der Stromrechnung sparen, freue ich mich zusätzlich.“ Als Mieter einer Genossenschaftswohnung, sagt Michael Sgarz, brauche man im Prinzip nur einen Smartmeter und eine formelle Anmeldung bei der EEG. „ Dann passiert der Rest automatisch.“ Alles sei also recht unkompliziert vostatten gegangen und von den Projektverantwortlichen sehr gut kommuniziert und erklärt worden. Über die monatlichen EEG-Stammtische und regelmäßige E-Mails wurde er gut mit allen nötigen Informationen versorgt, sagt er. Fragen offen und unbeantwortet geblieben sind für ihn nicht: „Im Moment ist alles klar.“

Mit der Erneuerbaren Energiegemeinschaft setzt Neudörfl seinen Weg im Klimaschutz konsequent fort – indem saubere Energie zu fairen Preisen lokal erzeugt und verbraucht wird. Bürgermeister Dieter Posch und Raphael Fink, Gründungsobmänner der EEG Neudörfl

Die EEG Neudörfl trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern auch zur Förderung der Solidarität und Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft. "Mit der Erneuerbaren Energiegemeinschaft setzt Neudörfl seinen Weg im Klimaschutz konsequent fort, indem saubere Energie zu fairen Preisen lokal erzeugt und verbraucht wird", erklären Dieter Posch und Raphael Fink, die Gründungsobmänner der EEG Neudörfl. "Das ist nicht nur klimafreundlich, sondern auch solidarisch – Energiearmut darf keinen Platz haben in Neudörfl."

EEG Neudörfl kann als Vorzeigeprojekt für andere Gemeinden dienen

Die EEG Neudörfl geht jedoch über lokale Energieerzeugung hinaus. Das begleitende Forschungsprojekt mit dem Titel „RES² Community“ soll ausloten, was das Modell „Energiegemeinschaft“ alles kann. Im Fokus stehen hier Lösungen im Bereich von Blackoutvorsorge und Speichern, die Verbindung der Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität, die Nutzung von Echtzeitdaten zur Visualisierung und Optimierung der Energiesituation und das Teilen von Wissen und Erfahrungen von Expert:innen aber auch zwischend den Mitgliedern. Am Projekt beteiligt sind neben der Marktgemeinde Neudörfl die Forschung Burgenland GmbH, die Technische Universität Wien mit dem Institut für System- und Automatisierungstechnik, die FunderMax GmbH und die beiden Energieversorgungsunternehmen KELAG Energie & Wärme GmbH sowie die Burgenland Energie AG. "Durch das begleitende Forschungsprojekt wird Wissen generiert, das dazu beitragen soll, Energie in Neudörfl insgesamt sparsamer, effizienter und smarter zu nutzen", unterstreichen Posch und Fink. "Wir freuen uns daher über den gelungenen Start der EEG Neudörfl und laden alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein."

Projektleiter Markus Puchegger (stehend) von der Forschung Burgenland GmbH informiert bei den monatlichen Stammtischen stets kompetent und unkompliziert die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Am Bild: Bürgermeister Dieter Posch, Alexander Errath (Kelag Energie & Wärme GmbH), Markus Puchegger (Forschung Burgenland GmbH) und Leonhard Esterbauer (TU Wien Automation Systems Group) Foto: zVg, Bernd Renner

Projektleiter Markus Puchegger von der Forschung Burgenland GmbH ergänzt: „Die EEG Neudörfl wird zeigen, wie lokale Gemeinschaften durch gemeinsame Anstrengungen und Wissenstransfer einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Die aus dem Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur die Energieeffizienz in der Gemeinde steigern, sondern auch als wertvolle Leitlinien und bewährte Praktiken für ähnliche Initiativen in anderen Gemeinden dienen können. Diese transferierbaren Erkenntnisse sollen dazu beitragen, einen breiteren Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung und den Klimaschutz über die Grenzen von Neudörfl hinaus zu erzielen.“