„Neudörfl macht sich seine Strompreisbremse selbst“

Das Projekt zur Erneuerbaren Energiegemeinschaft wird in der Marktgemeinde Neudörfl unter wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt. Dementsprechend ist neben Akteuren aus der Wirtschaft wie dem ortsansässigen Unternehmen Fundermax, der Burgenland Energie sowie Kelag Energie & Wärme auch die Wissenschaft in Gestalt der TU Wien Wien (Automation Systems Group) und der Forschung Burgenland GmbH mit an Bord hat. Der Grundstein für das Projekt in Neudörfl wurde bereits im September 2021 gelegt, die erste Informationsveranstaltung fand etwas später, im April 2022, statt. (die BVZ berichtete über den Prozess mehrmals)

Mit einer Kick Off-Veranstaltung am Campus der FH Eisenstadt fiel im September 2021 der Startschuss für das Smart City Projekt „RES² Community“. Mit dabei unter anderem Forschungsleiter Martin Puchegger (2.v.r.) und Bürgermeister Dieter Posch (4.v.l.) Foto: Forschung Burgenland

Markus Puchegger von der Forschung Burgenland ist der Leiter des Projekts, das im Rahmen des Programms Smart Cities Demo und seitens des Klima- und Energiefonds gefördert wird. Puchegger referiert bei den monatlichen Stammtischen immer wieder auch über Hintergründe und Zusammenhänge zur Energiewende und Klimakrise. Er hebt einen von mehreren Vorteilen der Energiegemeinschaft hervor: „Im Grunde geht es darum, sich im Energiebereich unabhängiger vom Markt zu machen. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass dies sehr wichtig ist. Wir haben es einmal so formuliert: Neudörfl macht sich ihre Strompreisbremse selbst.“

Grün-Gemeinderat Raphael Fink ist, solange bis voraussichtlich im Herbst in einer Generalversammlung ein Obmann/eine Obfrau des Vereins gewählt wird, einer der Vorsitzenden im sogenanntes Proponentenkomitee. Foto: Gemeinde

Mittlerweile wurde auch bereits ein Verein gegründet, dem sich alle, die Teil der Energiegemeinschaft werden wollen, anschließen können. Im Herbst wird es eine Generalversammlung geben, aus der ein Obmann oder eine Obfrau und weitere Vorstandsmitglieder hervorgehen. Bis dahin besteht noch ein sogenanntes Proponentenkomitee, wodurch der Verein jetzt schon handlungsfähig ist, und in dem Bürgermeister Dieter Posch und Grün-Gemeinderat Raphael Fink den Vorsitz haben. In Zukunft soll allerdings eine Entkoppelung von politischen Funktionsträgern stattfinden. „Es wäre deshalb wichtig, wenn sich engagierte BürgerInnen dafür finden würden“, so Raphael Fink. Er und natürlich auch Dieter Posch bleiben trotzdem weiterhin im Projekt mit eingebunden. Fink wird dann auch als „Überschusseinspeiser“ mit dabei sei, sagt er und zeigt damit gleichzeitig auf, was innerhalb der EEG möglich ist. Mit seiner Photovoltaikanlage produziert er Strom für den Eigenverbrauch und wird in wenigen Wochen, sobald die EEG diese Phase erreicht hat, seinen überschüssigen Strom, den er ins öffentliche Netz einspeist, anderen Mitgliedern der Energiegemeinschaft zur Verfügung stellen. Dieser kann dann, so die Idee, die der EEG zugrunde liegt, lokal, also im Ort unter den Mitgliedern ausgetauscht und gehandelt werden. Damit reduzieren sich unter anderem Netznutzungs- und Netzbereitstellungsentgelte für die Bürgerinnen und Bürger, wodurch klimafreundlicher Strom günstiger wird. Raphael Fink sieht deshalb in einer EEG wie jener in Neudörfl Antworten auf zwei große und aktuelle Herausforderungen: der Teuerung und der Klimakrise. „Besonders wichtig ist dabei der solidarische und lokale Aspekt: Wir erzeugen in Neudörfl einen Teil der benötigten Energie selbst und verteilen ihn innerhalb unserer Gemeinschaft. Dabei wollen wir auch künftig eine soziale Staffelung, zum Beispiel beim Mitgliedsbeitrag, andenken, weil Energiearmut immer mehr Menschen betrifft.“ Eine Immobilie oder gar eine eigene PV-Anlage, wie sie der Grüne Gemeinderat hat, ist nicht zwingend notwendig, um an der EEG teilnehmen und profitieren zu können; man kann auch rein als Verbraucher des grünen Stroms mit dabei sein.

Auch andere Partizipationsmodelle sind angedacht, berichtet Bürgermeister Dieter Posch. Diese würden zum Beispiel über Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gemeindegebäuden laufen: „Wenn jemand in einer Wohnung lebt, aber trotzdem sich beteiligen will, könnte das so geschehen, dass die Gemeinde demjenigen Flächen vermietet. Wir sagen also nicht, die Gemeinde hat ihren Teil, der Rest der Bevölkerung ist uns egal. Sondern auch jemand, der keine eigenen Dachflächen hat, kann aktiv Produzent werden, indem er sich zum Beispiel freie Flächen am Rathausdach mietet.“ Solche und andere Rahmenbedingungen werden aktuell noch in Form gegossen. „Dass es jetzt schon Anteilsscheine zu erwerben gibt, so weit sind wir noch nicht“, so der Bürgermeister.

Achtzig Neudörfler haben sich bisher für das Projekt angemeldet

Mit solchen Modellen soll die Anzahl derer, die sich beteiligen, also noch einmal gesteigert werden. Aktuell haben sich rund achtzig Neudörfler für das Projekt vorangemeldet, berichtet Markus Puchegger. Auch er geht davon aus, dass es durch zielgruppengerechte Ansprache noch mehr werden. Bei diversen Neudörfler Infoveranstaltungen waren mitunter bis zu 120 Personen anwesend. Potential für Wachstum ist somit mit Sicherheit noch vorhanden. Der wirtschaftliche Vorteil würde sich auch mit der Menge an Energie, die in der EEG erzeugt und geteilt wird, erhöhen, so Puchegger. „Die EEG ist aber nicht nur dazu da, um für ihre Mitglieder wirtschaftliche Vorteile zu lukrieren, sondern sie soll auch den Zusammenhalt und das Bewusstsein für Klimaschutz stärken und somit ökologische Zielsetzungen haben.“ Auch Raphael Fink sieht im Projekt sowohl die ökologische als auch eine gemeinschaftsfördernde Komponente: „Es arbeiten viele verschiedene Menschen aus dem Ort zusammen, lernen voneinander und haben gleichzeitig das Gefühl, selbst aktiv werden zu können, ins Tun zu kommen und somit einen Beitrag zur Bewältigung aktueller Probleme zu leisten. Man kann sich jederzeit einbringen, teilhaben und selbst mitbestimmen.“

Ähnlich sieht es Bürgermeister Dieter Posch, der die Verantwortung jedes einzelnen betont, die innerhalb einer Gemeinschaft natürlich noch einmal besser erfüllt werden kann: „Wir dürfen nicht sagen, Industrieländer wie China unternehmen nichts, deswegen machen wir auch nichts. Sondern auch wir hier haben die Möglichkeiten, etwas beizutragen, dass sich der Klimawandel verlangsamt und der CO₂-Ausstoß reduziert wird. Der Mikro-Kosmos Neudörlf ist mit seinem Forschungsprojekt deshalb auf einem guten Weg, dort, wo wir es können, tatsächlich etwas umzusetzen und nicht nur darüber zu reden.“

Nicht zuletzt verweisen Posch, Fink und Puchegger auch auf den Nutzen der EEG im Rahmen der Blackoutvorsorge. Relevante kritische Infrastruktur könne dadurch besser geschützt werden.

Die vier Phasen des Projekts Foto: Forschung Burgenland

Das Projekt wird in vier Phasen umgesetzt. Derzeit befinde man sich in der sogenannten Startphase. „Der Betrieb der EEG wird gerade eingeleitet“, so Markus Puchegger. Die Forschung Burgenland wird die wissenschaftliche Begleitung bis mindestens 2024 durchführen.