„Unsere Branche ist regelrecht explodiert

Nach der coronabedingten Pause wurde kürzlich wieder der jährliche Innovationstreff des Garten- und Landschaftsbauverbandes (GALABAU) abgehalten.

28 verschiedene Aussteller beim Innovationstreff

Schauplatz war die Firma Bauwelt Koch in Mattersburg, insgesamt 28 Aussteller der Berufsbranche waren vertreten. Interessierte konnten etwa Rasenmähertraktoren begutachten, sich über Kletterkurse für Baumschneider, Dachbegrünung, die perfekte Stein-Ausstattung für den Garten, oder auch über Bewässerungstechnik für Naturteiche informieren, interessante Vorträge rundeten die zweitägige Veranstaltung ab. Organisator war der Forchtensteiner Christian Müllner.

Lehre bei der Firma Bauwelt Koch

Beschäftigt ist er seit zwei Jahren bei der Firma „Stein und Co“.„Ich freue mich, dass der Innovationstreff bei der Firma Bauwelt Koch wieder stattgefunden hat, zumal ich ja dort meine Lehre absolviert und ich dann lange Jahre dort beschäftigt war“, berichtet der gebürtige Mattersburger, der sich seit 15 Jahren für den Galabauverband engagiert und seit vier Jahren das Amt des Vizepräsidenten ausübt. Hatte Covid auf sehr viele Branchen einen negativen Effekt, so war dies bei der Landschafts- und Gartengestaltung der gegenteilige Fall. „Coronabedingt ist die Branche regelrecht explodiert. Die Leute haben gemerkt, dass sie einen Garten nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Genießen und Wohfühlen haben“, erläutert Müllner, um weiter auszuführen: „Der Absatz ist gegenüber der Pandemie-Jahre nun wieder zurückgegangen. Wir sind jetzt am Kurs, wo wir vor Covid waren.“

„Unterm Strich sind wir gut unterwegs“

Aktuell haben viele Wirtschaftszweige mit Folgen des Ukraine-Krieges zu kämpfen. „Dies wirkt sich natürlich bei uns auch aus, alles wird teurer. Was wir schon merken ist, dass der ‚private Häuslbauer‘ etwas nachlässt. Unterm Strich sind wir gut unterwegs. Eine gewisse Verunsicherung, was auf die Branche zukommt, ist natürlich da. Dennoch: Die Zahlen und Nachfragen zeigen etwas anderes. Dass sich Betriebe viel einlagern, das hat sich aufgehört. Es besuchen jedoch mehr ‚Private’ die Schauräume.“

Als Konkurrenz für die Wirtschaftskammer erkennt Müllner den GALABAU-Verband nicht. „Der Verband ist als Alternative zur Kammer entstanden, natürlich arbeiten wir mit ihr zusammen.“

Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Garten- und Landschaftsbauerbranche bemerkbar. „Das ist nicht von der Hand zu weisen, man weiß nicht, wo dies noch hinführt.“ In Langenlois, Schönbrunn und Kagran gibt es Schulen für die Berufssparte. Um dem entgegenzuwirken hat der GALABAU-Verband die „Human Recruiting Kampagne gestartet. „Wir wollen nicht nur Lehrlinge, sondern Umsteiger in die Branche bekommen“, so Müllner, um einen Vorteil dieses Berufes hervorzukehren: „Wenn man die Arbeit getätigt hat, dann kommt wirklich was Schönes raus. Jener, der sich in diesem Job findet, bleibt für gewöhnlich.“

Bilder vom Innovationstreff des Garten- und Landschaftsbauverbandes:

