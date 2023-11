Wirtin Julie Berdynaj: „Wenn man etwas gerne macht, ist viel möglich“

Seit Corona durchlebt die Gastronomie eine schwierige Zeit und der eine oder andere Wirt hat auch zugesperrt. Nicht so Julie Berdynaj – sie geht gegen den Trend und eröffnete im März dieses Jahres ihr zweites Lokal.

Seit früher Kindheit an ist sie mit der Gastronomie verbunden. „Meine Eltern hatten in Albanien ein Gasthaus, da habe ich schon als Kind mitgeholfen“, so Berdynaj. 1989 zog sie nach Österreich, im Jahre 2004 übersiedelte sie von Oberpullendorf nach Mattersburg, wo sie von 2008 bis 2011 das „Tasty“ führte. In Sigleß war sie bereits in der Badkantine tätig, dort lernte sie den ehemaligen Bürgermeister Josef Kutrovatz kennen.

In Sigleß gab es ständige Wechsel bei den Bad-Wirten, Kutrovatz kontaktierte Berdynaj bezüglich einer möglichen Pacht. „Die Gemeinde wollte mich unbedingt als Pächterin haben, nach einigen Gesprächen habe ich dann auch zugesagt.“ Dass es ihr wie ihren Vorgängern ergehen könnte, daran verschwendete sie keinen Gedanken. „Ich habe genug Selbstvertrauen und ich hatte gute Ideen, wie man das Badrestaurant führen könnte“, erzählt Berdynaj. Im Dezember 2019 wurden dann der Pachtvertrag unterschrieben und im April 2020 war geplant zu eröffnen. Coronabedingt musste die Eröffnung verschoben werden. Seit der Eröffnung ist das Lokal jedoch stets gut gefüllt.

Ihr Erfolgsgeheimnis? „Ich denke, es ist das Gesamtpaket. Wir haben gutes Service, köstliche Speisen und das Ambiente im Lokal und auf der Terrasse ist sehr ansprechend“, so Berdynaj. Die Speisekarte ist sehr abwechslungsreich — es gibt zum Beispiel Fisch, Gegrilltes oder auch Vegetarisches, da findet jeder etwas. Und die beliebte Pizza wird auf amerikanische Art zubereitet. Alles wird selbst zubereitet und nach Möglichkeit kauft man bei den Lebensmitteln auch regional ein. Den Gästen werden jedoch auch Schwerpunktwochen geboten, vom 8. bis 12. November zum Beispiel mit der „Ganslwoche“.

Am 3 März dieses Jahres eröffnete Berdynaj ihr zweites Standbein. Sie übernahm das ehemalige „Reindl's Beisl“ vom Autohaus Bogner in Mattersburg. „Ich habe gehört, dass man es vermieten will, Christian Bogner und ich sind uns dann bald einig geworden“, berichtet Berdynaj. „Julie's Café“ hat von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 20 Uhr, am Samstag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Mit der Besucherfrequenz im Café ist sie zufrieden. Die Belastung, zwei Gastronomiebetriebe zu führen, ist für sie kein Problem. „Ich bin mein Leben lang in der Gastronomie tätig, ich würde nichts anderes machen wollen und ich liebe meinen Job. Wenn man etwas gerne macht, ist viel möglich, dann kann man vieles schaffen“, so Berdynaj abschließend.