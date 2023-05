Neues Pflegekompetenzzentrum vom Land in Hirm geplant

Das neue Pflegekompetenzzentrum in Hirm wird im Rahmen des neuen burgenländischen Pflegemodells erbaut. Der Stützpunkt soll, genau wie in Schattendorf, betreutes Wohnen, Tagesbetreuung, mobile Hauskrankenpflege sowie Pflege- und Sozialberatung kombinieren.

Das Entwicklungs- und Planungsinstitut für Gesundheit, kurz auch EPIG, wurde von Seiten der Abteilung für Soziales und Pflege der Burgenländischen Landesregierung damit beauftragt, eine neue regionale Ordnung für die „Mobile Betreuungs- und Pflegedienste“ im Burgenland auszuarbeiten und ein darauf abgestimmtes Konzept eines gemeindenahen und integrierten Betreuungsangebotes zu entwickeln.

Insgesamt sind fürs Burgenland 28 Pflegestützpunkte geplant. Die Regionen für die künftigen Pflegeeinrichtungen wurden im Zuge der EPIG-Studie definiert. Hirm hat sich dabei als Standort herauskristallisiert. Ausschlaggebend dafür waren hier unter anderem die Rahmenbedingungen, der Standort und die Gegebenheiten. Der Pflegestützpunkt in Hirm soll dann auch die Nachbargemeinden Antau, Zemendorf-Stöttera, Pöttelsdorf, Mattersburg, Forchtenstein und Sieggraben mitbetreuen.

Vorbereitungen für den Bau der neuen Einrichtung

In einem ersten Schritt muss die Gemeinde Hirm dem Land Burgenland die nötigen Flächen für die Errichtung des Pflegekompetenzzentrums zur Verfügung stellen. „Wir haben erstmal ein Grundstück angekauft, damit wir einen Abbieger mit einem Fahrbahnteiler auf der Landesstraße Richtung Zillingtal errichten können. Dort soll dann dieses Pflegekompetenzzentrum entstehen“, so der Hirmer Bürgermeister Christian Wöhl. Dieser Kaufvertrag wurde bei der Gemeinderatssitzung im März einstimmig beschlossen. „Im Zuge des Kaufes müssen wir natürlich den Flächenwidmungsplan für die Grundstücke ändern. Das haben wir auch beauftragt und bei der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen“, erzählt Wöhl.

Im nächsten Schritt wurde ein Baustopp über das Grundstück verhängt, weil die Gemeinde Hirm einen neuen Bebauungsplan für dieses Grundstück erstellt hat. Daraufhin wurde die Umwidmung in Bauland beschlossen und die Bausperre wieder aufgehoben. Dieser Beschluss konnte bei der Gemeinderatssitzung in Hirm jedoch nicht einstimmig beschlossen werden, da sich die Ersatzgemeinderätin der ÖVP mit ihrer Stimme enthalten hat.

Konkretere Infos zu einem genauen Baustart und einer geplanten Inbetriebnahme gibt es noch nicht. „Derzeit laufen die Planungen in enger Abstimmung mit der Gemeinde zum Bau des Pflegestützpunktes in Hirm noch“, so Christian Bleich, der Stabsabteilungsvorstand für Öffentlichkeitsarbeit vom Amt der Burgenländischen Landesregierung.

