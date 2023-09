Wiesener Erdbeerenernte im Herbst gestartet

Die süßen Früchte werden bereits seit ungefähr vierzehn Tagen geerntet und stehen also schon zum Verkauf bereit. Je nach Wetterlage können sie sogar noch bis Mitte oder sogar bis Ende Oktober gepflückt und für die Kunden angeboten werden. Die Erdbeeren oder wie man in der Gemeinde natürlich sagt: die Wiesener Ananas wächst größtenteils in Folientunneln, teilweise aber auch im Freiland. Betriebe, bei denen sie angeboten werden, sind auch heuer wieder Obstbau Ramhofer, Habeler Sonnenobst und Obsthof Pankl. Von überall her ist dabei zu vernehmen, dass die Qualität – wie man es nicht anders gewohnt ist –„ausgezeichnet“ sei, und auch über die Menge, die geerntet werden kann, können sich die Betriebe nicht beklagen.

Die Erdbeeren können in allen Hofläden in Wiesen und Pöttsching sowie an den Verkaufsständen in der Erdbeerstraße erworben werden. Foto: zVg, zVg.

Der Herbst bietet aber neben der Erdbeere, die botanisch gesehen gar keine Beere, sondern eine sogenannte Sammelnussfrucht ist, auch noch eine Menge weiterer Obst- und Gemüsesorten wie Birnen, Äpfel, Paprika, Fisolen, Weintrauben und noch Vieles mehr, die gemeinsam mit einem oder mehreren Körberl Ananas in Wiesen und Pöttsching in den Hofläden, aber auch an den Verkaufsständen in der Erdbeerstraße erworben werden können.