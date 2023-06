Amelie Koch ist die neue Erdbeerkönigin von Österreich

In Wiesen gibt es seit einigen Jahren eine einzigartige, ortstypische Tradition: Die Wahl zur Ananas- oder Erdbeerkönigin. Dieser Titel wird in ganz Österreich nur in der Erdbeergemeinde verliehen, wo sich Mädchen der Wahl stellen können. Am 4. Juni wurde während der Feierlichkeiten des Erdbeerfestes die Österreichische Erdbeerkönigin für das Jahr 2023/2024 gekrönt.

Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung

Seit Sonntag ist das Ergebnis bekannt: Amelie Koch ist nun die 13. Königin. Für die Jugendliche wird damit ein Kindheitswunsch erfüllt:„ Schon seit ich ein kleines Mädchen bin, habe ich mich für die Wahl der Erdbeerkönigin interessiert. Die Erdbeerkönigin ist eine langjährige Tradition in unserer Gemeinde und ich freue mich, dass ich nun auch ein Teil davon bin.“ Das Interesse für das Amt war bei Koch also schon immer vorhanden und auch das Erdbeerfest war jedes Jahr ein Highlight für sie. „Eine gute Freundin von mir hat sich vor ein paar Jahren auch der Wahl gestellt und wurde Königin“, erzählt Koch, „sie hatte sehr viel Spaß dabei und hat nur Gutes berichtet, deswegen wollte ich dieses Jahr unbedingt auch mitmachen.“ Gemeinsam mit Elisa Prokop bewarb sie sich deswegen im Mai für das Amt. Natürlich ist bei einer Wahl auch immer ein Konkurrenzkampf enthalten, dieser wurde jedoch nicht von den beiden Mädchen praktiziert. „Man muss klarerweise gegeneinander antreten, aber wir haben bereits davor beredet, dass das Miteinander im Vordergrund steht“, erklärt Koch, „Wir verstehen uns sehr gut und ich denke, dass wir als Erdbeerpartnerinnen eine schöne Zeit gemeinsam haben werden.“

Repräsentantin der Wiesener Erdbeerregion

Koch ist momentan 19 Jahre alt und studiert Rechtswissenschaften in Wien. Dennoch verbringt sie sehr viel Zeit im Burgenland und ist auch in Wiesen sehr aktiv unterwegs. Die Jugendliche ist sowohl bei der Feuerwehr Wiesen als auch beim Musikverein Mitglied und engagiert sich in beiden Vereinen sehr. Durch ihre vielen Tätigkeiten ist sie in der Erdbeergemeinde sehr präsent und kennt viele Leute. „Ich war sehr positiv überrascht über das Ergebnis der Wahl und voller Freude und Dankbarkeit“, so Koch, „ schließlich bedeutet das, dass viele Dorfbewohner hinter einem stehen und es ist auch eine Bestätigung ihres Vertrauens. Deswegen möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die mich gewählt haben.“ Als neue Erdbeerkönigin hat sie im nächsten Jahr die Aufgabe, für ihre Gemeinde bei allen Festlichkeiten und Veranstaltungen vor Ort zu sein. Besonders im Juni wird es darum gehen, verschiedene Persönlichkeiten zu treffen und Erdbeeren zu überreichen. „Meine Hauptaufgabe ist die Wiesener Erdbeerregion zu repräsentieren, gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Gemeindevorstand“, berichtet Koch, „ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr. Ich werde mein Bestes geben, um überall dabei und eine würdige Erdbeerkönigin zu sein.

