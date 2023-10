4 Stairs on Fire: Sieg für Neudörfler Silberhelme

Bei diesem Wettkampf geht es darum, ca. 800 Stiegenstufen in vier Stationen so schnell als möglich zu bewältigen. Auf Vorschlag einiger Feuerwehrleute wurde der Wettkampf vor einigen Jahren erweitert: Die kräftezehrenden Stiegenläufe sollten zusätzlich unter Verwendung von Atemschutz absolviert werden - der Wettkampf „4 Stairs on Fire“ war geboren.

Beim diesjährigen „4 Stairs on Fire“ Wettkampf konnten Flo Steurer und Jan Grieer aus Neudörfl in beeindruckender Zeit einen 1. Platz sowie 3. Platz in der Altersklasse 1 erringen. Sie setzten sich dabei gegen ca. 20 andere Feuerwehrkameraden durch.

Flo Steurer schaffte es, in der Feuerwehrwertung den Tagessieg zu holen und auch in der Staffel wurde die Goldmedaille mit nach Hause genommen. Die FF Neudörfl gratulierte zu dieser Leistung.