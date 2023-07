FF-Jugend bei Leistungsbewerb in Gols: Erfolg für Baumgarten

Hunderte junge Feuerwehrleute aus dem ganzen Burgenland feierten am Wochenende 8. und 9. Juli am Gelände des Golser Volksfestes das Jubiläum „50 Jahre Feuerwehrjugend Burgenland“. Auch aus Stadt und Bezirk Mattersburg nahmen Jugendlichen am Zeltlager mit Lagerolympiade und anderen Aktivitäten teil.

Am Samstag traten dann die Feuerwehr-Jugendlichen aus dem Bezirk Mattersburg am Sportplatz in Gols in den Kategorien Bronze und Silber beim Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb an.

Unter anderem mussten sie auf einer Hindernisbahn eine 60 Meter lange Löschleitung legen. Dabei waren ein Wassergraben, eine Hürde und ein Kriechtunnel zu überwinden.

Höchstleistungen unter Zeitdruck!

Um eine optimale Zeit zu erzielen, müssen die Teams beim Zielspritzen konzentriert arbeiten, um schnell „Brand aus“ geben zu können.

Im zweiten Teil des Bewerbes ist ein 400 Meter Staffellauf zu absolvieren, bei dem Mitglieder der Bewerbsgruppe unter anderem eine zwei Meter hohe Leiterwand überwinden und eine 60 Zentimeter hohe Hürde überspringen müssen. Anschließend sind zwei, je 15 m lange C-Druckschläuche und ein Strahlrohr zu kuppeln und auszulegen. Die Zeit wird gestoppt, wenn das letzte Gruppenmitglied mit dem Strahlrohr die Ziellinie passiert hat.

Ein besonders herausragender Erfolg gelang den Mädchen aus Baumgarten und Schattendorf, die in der Kategorie Bronze den Landessieger-Titel mit nach Hause nehmen durften.

Auch die Jugendgruppen der FF Mattersburg meisterten dank wochenlanger Vorbereitung die Herausforderungen großartig und durften stolz ihre Abzeichen entgegennehmen.

Als Dankeschön gab es für die Mattersburger Kids auf der Heimfahrt eine Einkehr beim „Eisbullen“ in Trausdorf.