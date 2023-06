„Shit, Oida!“: Buchpräsentation von Thomas Hofer in Walbersdorf

Am Dienstag, den 13. Juni präsentierte Thomas Hofer sein erstes Buch mit dem Titel „Shit, Oida! – Erlebtes und Erlittenes aus den 80er-Jahren“. Der in Walbersdorf. Hofer war viele Jahre in Wien wohnhaft. Nach seiner Rückkehr ins Burgenland begann er zunächst aus der „Gaude' heraus, Geschichten zu schreiben und sie auf Facebook zu posten. Das Feedback war überaus positiv, in weiterer Folge entschied er sich, seine Texte an Verlage zu schicken. Sein Schreibstil bewegt sich sehr nah am Gesprochenen.

Das erste eigenständige Werk bezeichnet Hofer als „Erinnerungssatire, bestehend aus 30 Episoden. Das Buch setzt ein mit der allerersten Erinnerung, als ich den ersten Tag in den Kindergarten gebracht worden bin und endet mit der Matura“, so Hofer. Publiziert wurde es durch den burgenländischen Lex Liszt-Verlag von Horst Horvath.

