Feuerwehrjugend beim Schnuppertauchen

„Wir versuchen immer wieder Abwechslung in unser Programm zu bringen“, erzählt Norbert Grafl, Leiter der Feuerwehrjugend in Schattendorf.

Und so stand neben Theorie und Praxis für die Feuerwehr-Ausbildung kürzlich ein besonders spannender Termin am Kalender: Die Jugendlichen hatten Gelegenheit, im Schattendorfer Freibad an einem Schnuppertauchen teilzunehmen.

Die Gemeinde stellte abends, nach dem Badebetrieb, das Freibad zur Verfügung. Und elf der insgesamt 23 Jugendlichen, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Schattendorf engagieren, nahmen an diesem lehrreichen Ereignis teil.

In zwei Gruppen und angeleitet von erfahrenen Mitgliedern des Tauchdiensts Burgenland probierten sie aus, worauf es beim Taucheinsatz ankommt.

Unterstützt von Mitgliedern des Tauchdiensts Burgenland durften die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen beim Schnuppertauchen sammeln. Foto: Foto: FF Schattendorf

Die Jugendlichen wurden mit Sauerstoffflaschen und Atemmasken ausgerüstet. Neopremanzüge mussten sie keine anlegen, dank des warmen Wassers im Freibad war die Teilnahme in Badebekleidung möglich.

Für die meisten Kids war es das erste Mal, dass sie sich auf das Abenteuer Schwerelosigkeit unter Wasser einließen.

Umgang mit Sauerstoffgerät und Kommunikation unter Wasser

Sie lernten, mit den Sauerstoffgeräten umzugehen und mit Kollegen unter Wasser zu kommunizieren.

„Einige Talente hatten schnell heraußen, worauf es ankommt“, freut sich Norbert Grafl.

Das Schnuppertauchen hat jedenfalls allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht bekommt der Tauchdienst Burgenland bald Nachwuchs aus Schattendorf!