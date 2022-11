Nach Gasexplosion in Baumgarten: Wohnungsbesitzer in Haft

Werbung

Nach einer Gasexplosion in einem Mehrparteienhaus in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) in der Nacht auf Dienstag ist der Wohnungsbesitzer in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht worden, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der 60-Jährige war bei der Explosion, ebenso wie eine weitere Person, verletzt worden.

Nach seiner Entlassung aus dem Spital war der Mann von der Polizei einvernommen worden. Das bisherige Ermittlungsergebnis habe die Staatsanwaltschaft Eisenstadt veranlasst, den 60-Jährigen in Verwahrungshaft zu nehmen, sagte Polizeisprecher Helmut Marban auf APA-Anfrage. Die Ermittlungen zu den Umständen der Explosion seien jedoch noch nicht abgeschlossen.

Fest steht, dass sich in der Wohnung Gasflaschen befanden. Laut dem Bericht der "Kronen Zeitung" soll bei einer geöffneten Gasflasche mit einem Feuerzeug hantiert und so die Explosion ausgelöst worden sein.

