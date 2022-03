Mattersburger Billa: Wiedereröffnung geht am 10. März über die Bühne

Den Billa in der Mattersburger Michael Kochstraße gibt es seit 1991. Die Jahre hatten das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, am 15. Jänner hatte die Filiale in der Michael Kochstraße vor den Arbeiten zum letzten Mal geöffnet.

"Die 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden während der Umbauzeit in den umliegenden Filialen eingesetzt und werden in weiterer Folge wieder im ursprünglichen Markt unseren Kunden und Kundinnen mit Rat und Tat zur Seite stehen“, hieß es im Jänner von Seiten der Presseabteilung.

