Easydesk-Fete in Mattersburg

Werbung

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich der Co-Working Space von easydesk in Mattersburg etabliert und zieht immer mehr innovative Menschen, Unternehmen und Start-ups an. Mittlerweile haben bereits 28 Unternehmen ihren Firmensitz im größten Co-Working Space Burgenlands. Am Freitag konnten Interessierte bei einer Feier einen Blick auf die fortschrittliche Arbeitsumgebung von easydesk werfen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.