Pöttsching: Neues Gemeindezentrum in Betrieb

Seit ungefähr einem Jahr wird an dem neuen Gemeindezentrum gearbeitet. In früheren Zeiten war dieses mal ein Gasthaus mit einem abgetrennten Kinosaal, danach stand das Gebäude für über 15 Jahre leer. Nun wird es wieder ein wichtiger Teil der Gemeinde Pöttsching werden.

Kosten betragen steuerfrei 4,3 Millionen Euro

Das neue Gemeindezentrum hat einiges zu bieten: Im 1. Stock gibt es ein großes Archiv, einen kleinen Besprechungsraum, einen Vorraum, Toiletten und einen großen Proberaum. Der Proberaum soll den Vereinen zur Verfügung stehen, wird aber in erster Linie vom Musikverein Pöttsching für die wöchentlichen Musikproben genutzt werden. Im Erdgeschoss befinden sich die Büros der Gemeindemitarbeiter und des Bürgermeisters, der Postpartner mit dem neuen Bankautomat, ein großes Foyer mit einem Barbereich, eine Catering-Küche sowie ein Lager. Nicht zu vergessen ist ein großer Saal, der für diverse Veranstaltungen genutzt werden kann. „Der Saal ist für Events wie Bälle, Hochzeiten oder andere Feierlichkeiten gedacht“, erklärt Bürgermeister Martin Mitteregger, „für diese Zwecke kann auch der Barbereich und die Küche benutzt werden.“ Zusätzlich gelangt man von dem Saal in den Innenhof, der teilweise auch mit Holz überdacht ist.

Unterm Strich kostet der Gemeinde das Gemeindezentrum ohne Steuern ungefähr 4,3 Millionen Euro, die genaue Abrechnung wird in den nächsten Wochen eintreffen. Das alte Gemeindeamt verkaufte die Gemeinde an die Siedlungsgenossenschaft und auch vom Land wird noch ein gewisser Betrag zu der Summe beigesteuert. „Wir haben uns als Gemeinde einen Kredit über 25 Jahre von 3,1 Millionen Euro aufgenommen, um die Kosten abzudecken“, so Mitteregger.

Eröffnungsfeier am 12. Oktober

Vergangene Woche begannen die Gemeindemitarbeiter bereits in das neue Gebäude umzusiedeln. Seit dieser Woche ist das Gemeindezentrum in vollem Betrieb. „Das Umsiedeln har wirklich gut geklappt“, berichtet Mitteregger,, „natürlich sind die ersten Tage im Gebäude spannend, da man sich erst zurechtfinden muss, aber das Gebäude kommt wirklich gut bei allen Leuten an und gefällt allen Mitarbeitern sehr gut.“ Die Einladungen für die offizielle Eröffnungsfeier sind bereits verschickt, diese wird am 12. Oktober stattfinden. „Wir werden einen Tag der offenen Tür veranstalten, bei dem die Gäste sich das ganze Gebäude im Detail ansehen können“, so Mitteregger.