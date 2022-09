KUZ-Premiere mit der Mattersburger Handelsakademie

Es war im Jahr 2014, als das Mattersburger Kulturzentrum aufgrund baulicher Mängel geschlossen wurde. Ein Diskussionsprozess inklusive Unterschriftenaktion der Plattform „Rettet das KUZ“ setzte sich in Gange, ehe 2019 mit den ersten Arbeiten für das „neue KUZ“ begonnen wurde und am 22. Mai 2022 das Kulturzentrum wiedereröffnet wurde. Acht Jahre ohne KUZ bedeutet auch acht lange Jahre ohne Veranstaltungssaal. In der Regel wurden Kindermaskenbälle oder Schulbälle abgehalten. Die Handelsakademie organisierte den Schulball – fiel er nicht infolge von Covid ins Wasser – im Eisenstädter KUZ oder auch im Neudörfler Martinihof. Mit dem neuen KUZ kehrt auch der Ball wieder in die Bezirkshauptstadt zurück. „Wir haben uns für Mattersburg entschieden, da wir dann wieder ‚vor Ort‘ sind und das Kulturzentrum eine sehr gute Infrastruktur bietet“, berichtet Schulleiter Andreas Hackstock. Am 8. Oktober ist es dann so weit, der Schulball geht mit gewohntem Programm über die Bühne: Eine Polonaise wird den Ball eröffnen, für Tanzmusik werden „Francis and the golden melodies“ sorgen, weiters wird es eine Mitternachtseinlage, eine Tombola und einen DJ geben. Die Kapazität des Ballsaales stand immer wieder im Zentrum von Diskussionen. „Für uns ist dies ausreichend. Wir erwarten rund 600 Besucher. Rund 400 passen in den Veranstaltungssaal, weitere 200 Sitzplätze wird es im Foyer geben“, so Hackstock.

