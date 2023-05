Einige Programm-Highlights konnten schon fixiert werden

In den teilnehmenden Gemeinden wird schon eifrig am Programm für diesen Tag gebastelt. Einige Highlights an den einzelnen Stationen stehen schon fest: So wird Schattendorf bei seiner „Kuckucksmeile“ bei der Kapelle „Maria blick ins Lans“ mit regionalen Spezialitäten und Schmankerl aufwarten. Baumgarten läßt die Tamburica Gruppe beim Kloster aufspielen und bewirtet seine Gäste mit kroatischen Spezialitäten. Walbersdorf/Mattersburg lädt bei der Wiese in den Weingärten zur Musik der Stadtkapelle Mattersburg und der „Z'sammgsucht'n“ ein. Außerdem gibt es Pizzaweckerl und Buchteln aus dem Holzofen. Pöttelsdorf präsentiert beim Schreindlberg den DAC Rosalia Rosè sowie ein tolles Kinderprogramm in der „Naturpark Kinderwelt“. Und Rohrbach bietet beste musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Rohrbach im Hans-Weiss-Obstsortengarten.

Auf etwa 18 Kilometer wird am 9. September rund um den Kogelberg gewandert. Die Wanderung kann bei jeder Station zu jeder Zeit begonnen werden. Für die Weiter- oder die Heimfahrt steht ein Bummelzug zur Verfügung, die Strecke ist großteils kinder- und seniorengerecht. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

