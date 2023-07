Frochtenstein: Die Burgmaus Forfel hat wieder Saison

Am Samstag, den 8. Juni, um 10 Uhr, ging auch die offizielle Eröffnung über die Bühne. Am bewährten Programm wurde im Großen und Ganzen beibehalten, Neuerungen gibt es dennoch: Puppentheater für die Kleinen, Basteln in der Zunftstraße oder auch neue Stationen bei der Ritter-Prüfung.

Die nächsten Termine (jeweils von 10 bis 18 Uhr):

Sonntag, 9. Juni

Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juli

Samstag, 22. und Sonntag, 23. Juli

Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juli