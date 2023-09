Erwischt Fußschlepper marschierte bis Schattendorf

Der Syrer musste sich wegen einer Schlepperei im Juni 2023 vor Gericht verantworten. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir

E in 31-jähriger Syrer, selbst als Flüchtling in Wien aufhältig, schleppte am 15. Juni 2023 drei Inder und einen Nepalesen bei Schattendorf über die Grenze. Jetzt wurde er verurteilt.

Der 31-jährige Familienvater zeigte sich am Dienstag 5. September, vor Richterin Birgit Falb reumütig geständig. Er war mit seinem Auftraggeber „auf einen Ausflug“ nach Rumänien gefahren, dort hatte ihn der Komplize neu eingekleidet und ihm ein Parfum gekauft. Am Rückweg wollte der Komplize, der sich jetzt in Deutschland aufhält, „ein paar Leute abholen“, wie es der Syrer vor Gericht darstellte. Er habe geglaubt, so der Angeklagte, dass diese Fahrgäste legal im Land seien. Fahrer wurde vor der Grenze plötzlich nervös Kurz vor der ungarisch-österreichischen Grenze sei der Fahrer plötzlich nervös geworden, so der Angeklagte weiter. „In einem Wald ließ er mich aussteigen und er sagte, ich soll zwei Kilometer die Gleise entlang gehen und die Grenze überqueren“, berichtete der Syrer. Sein Handy und seine Dokument ließ er im Auto des Komplizen zurück, darauf vertrauend, dass er bald wieder einsteigen würde. Mit vier Flüchtlingen in Richtung Schattendorf unterwegs Mit den vier Flüchtlingen im Schlepptau marschierte der Syrer dann tatsächlich am 15. Juni in Richtung Schattendorf, wo er nicht von seinem Komplizen abgeholt, sondern von der Polizei aufgegriffen wurde. Der Komplize wurde an die deutschen Behörden übergeben. Er soll sich auch dadurch strafbar gemacht haben, dass er bei einer Einvernahme zu einer zweiten Schlepperfahrt im Mai gelogen hatte. Sein Auto sei gestohlen worden, hatte der Mann behauptet, obwohl er an dem betreffenden Tag im Mai sechs Personen über die Grenze nach Österreich geschleppt hatte. Der Syrer wurde nun wegen Schlepperei zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 720 Euro Geldstrafe unbedingt verurteilt. Er nahm dieses Urteil an und ersuchte darum, die Geldstrafe in zwölf Monatsraten abstottern zu dürfen.