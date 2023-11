Konzert „Gloria in D“ in der evangelischen Pfarrkirche Pöttelsdorf

Am Sonntag wurde um 17 Uhr zu einem klassischen Konzert in die Evangelische Pfarrkirche in Pöttelsdorf eingeladen. Veranstaltet wurde das Konzert „Gloria in D“ von der Evangelischen Kirchmusik Burgenland und Niederösterreich. Das Ensemble Amici Musici eröffnete das Konzert. „Die LieSingers“, der „Lutherchor NÖ„ und der „Evangelische Diözesanchor Klangfarben“ sorgten anschließend für musikalische Unterhaltung.