Arbeitsminister Kocher besuchte die Firma Neudoerfler

„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren an großen Lösungen und kleinen Helfern, um unsere Arbeitsplätze und jene unserer Kunden so gesund wie möglich zu gestalten. Höhenverstellbare Arbeitstische und ergonomische Drehstühle sind bei uns beispielsweise Standard. In der Produktion setzen wir verschiedene Techniken für eine flexible Anpassung der Arbeitshöhe und Beförderung von Fertigungsteilen ohne Kraftaufwand für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein“, berichtet Mag. Heidi Adelwöhrer, CEO von Neudoerfler Büromöbel.

Zur Prävention arbeitsbedingter Muskel-Skelett-Erkrankungen setzt der Büromöbelhersteller beispielsweise auf Vakuumsauger, mit deren Hilfe Mitarbeiter schwere Platten befördern können. Der Sauger hebt die Platte mittels Vakuumtechnik auf und der Mitarbeiter steuert, wo sie abgelegt wird. Eine weitere Technik der schwerelosen Beförderung sind Lufttische. Dort können mittels kleinen Kügelchen und Druckluft schwere Fertigungsteile mühelos von einem Arbeitsschritt zum nächsten weitergeschoben werden. Höhenverstellbare Rollbänder und Förderbänder sorgen für automatische Fortbewegung in der individuell angepassten Arbeitshöhe.

Während bei Arbeitsplätzen in der Produktion das Heben und Tragen schwerer Fertigungsteile durch die Mitarbeiter vermieden werden soll, stellt bei Büroarbeitsplätzen das Sitzen über viele Stunden hinweg das größte Risiko für Muskel-Skelett-Erkrankungen dar. Die Abwechslung zwischen der Arbeit im Sitzen und im Stehen kann hier entgegenwirken. „Der Trend geht eindeutig in Richtung höhenverstellbarer Arbeitstische. In den letzten fünf Jahren hat sich bei all unseren verkauften Tischen der Anteil von Sitz-Steh-Arbeitstischen verdoppelt. Unsere Kunden setzen damit auf Abwechslung und Bewegung im Arbeitsalltag“, freut sich Heidi Adelwöhrer.

Auch im Homeoffice sind höhenverstellbare Sitz-Steh-Arbeitstische auf dem Vormarsch. Im Onlineshop auf shop.neudoerfler.com bietet Neudoerfler verschiedene höhenverstellbare Tische an. Einen zusätzlichen Vorteil gibt es für Familien – der Tisch kann mit einem simplen Knopfdruck für alle Familienmitglieder, ob Klein oder Groß, auf die richtige Größe eingestellt werden. So arbeitet jede und jeder in der individuell ergonomischsten Haltung

