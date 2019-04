Auf einer Hallenfläche von circa 500 Quadratmetern im Gewerbepark Sigleß züchtet Veterinärmediziner Gerald Hochwimmer seit knapp zehn Jahren eine besondere Fischart, den „Afrikanischen Wels“. Mit der Reproduktion und Aufzucht des Afrikanischen Welses befasst sich Gerald Hochwimmer bereits seit 2005. „Über die Jahre hinweg konnte ich mir ein umfangreiches Knowhow im Umgang mit Welsen aneignen und einen Vertriebsapparat aufbauen, welcher den Fisch vom Ei bis hin zum schlachtfertigen Wels beziehungsweise daraus gewonnene Produkte optimal verwertet“, erklärt Dr. Hochwimmer. Nun möchte er „expandieren“. Erstmals im Jahr 2008 konnte Hochwimmer auf einer praktischen Fischzuchtschule in Gödöllö (Ungarn) fachliches Wissen zur Reproduktion des Europäischen Welses, auch Waller genannt, erlernen. Er zählt zu den größten heimischen Fischarten. Unter optimalen Umweltbedingungen wächst er in der freien Natur bei 22 bis 24 Grad Celsius sehr schnell und kann in drei Jahren zwei Kilogramm wiegen. Sein Fleisch ist weiß und grätenfrei.

Für die Zucht dieser Welsart würde jedoch eine Produktionshalle, die sich über 1000m² erstreckt, benötigt werden. Darin sollen mit modernster und erprobter technischer Ausstattung Europäische Welse mit einer angepeilten Jahresproduktion von rund 50 Tonnen Lebendgewicht vom Ei bis hin zur Schlachtreife gezüchtet werden. Das Projekt soll auf einer Teilackerfläche in Sigleß, angrenzend an das Grundstück der Fischfarm, realisiert werden.

Der Gemeinde wurde das Projekt bereits vorgestellt. Vizebürgermeisterin Ulrike Kitzinger ist optimistisch: „So ein Projekt kann man als Gemeinde eigentlich nur befürworten. Herr Hochwimmer würde mit der Erweiterung seiner Fischzucht unter anderem unser aktuelles Projekt der Interkommunalen Zusammenarbeit sehr gut unterstützen.“