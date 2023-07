Mattersburger Arena: Delka wird schließen, Bäckerei Kern bereits zu

Das letzte Geschäft, das in der Arena zusperrte, war die Bäckerei Kern – seit dem 1. Juli ist dort nicht mehr geöffnet. „Wir hatten in der Arena eine längere Kündigungsfrist, wir haben bereits vor einem halben Jahr bekannt gegeben, dass wir unseren Vertrag nicht mehr verlängern“, berichtet Silke Kern, Büromitarbeiterin in der Zentrale. „Man wollte uns unbedingt halten. Es gibt dort jedoch immer weniger Geschäfte und wir 'leben' einmal von den 'Shopping-Gehern'.“

In der Arena befindet sich die große Schuhhandelskette „Delka“ und auch diese wird schließen. Kürzlich wurde bekannt, dass die österreichischen Filialen bis September dieses Jahres schließen werden.

Im der „Arena Ost“, dem in Richtung Pöttelsdorf gelegenen Abschnitt, gibt es insgesamt 26 Einheiten für Handel, Gastro oder Büroflächen, zehn davon sind nicht belegt.

In der Arena West, dem zweiten Baubabschnitt des Fachmarktzentrums, gibt es bei der Anreihung der Flächen, die parallel zur S4 situiert sind, eine Vollauslastung. In der „Passage“ beim Cineplexx-Kino steht die ehemalige P2−Disco und das Gebäude, wo sich einst das Bowling-Center „Centertainment 21“ befand, schon länger leer.

Dennoch: In der Arena gibt es auch Bewegung in die „richtige Richtung“. Nachdem Dani Berger ihr Beetlejuice geschlossen hat, gibt es seit Mitte Mai dieses Jahres mit Michael Reeh einen neuen Pächter und im Juni wurde „Biovorrat Fiedler“ eröffnet.

Ob die Leerflächen dennoch nicht zu viele sind? „In der Arena Mattersburg gibt es, wie in wohl jedem Einkaufszentrum, eine kontinuierliche Veränderung des Mietermixes und in Phasen wirtschaftlicher Veränderung ist die Dynamik meist auch etwas größer. Hier führen wir natürlich Gespräche mit potenziellen neuen Nutzern. Wir sind zuversichtlich, dass diese Veränderungen das Angebot noch vielfältiger und zeitgemäßer machen werden. In den kommenden Monaten wird es sicher auch den einen oder anderen neuen Top-Mieter geben, durch den die Arena Mattersburg noch attraktiver für die zahlreichen Kundinnen und Kunden aus der gesamten Region werden wird“, so Barbara Kunesch vom Centermanagement der Arena auf Anfrage der BVZ.

Das Fachmarktzentrum Arena steht im Besitz der LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG.

Diese Flächen am Arenaplatz 10-12 wurden 2020 erbaut. Vermietet wurden sie bislang noch nicht. Foto: Richard Vogler

„Die Gebäude Arenaplatz 10-12 sind nicht Teil der Arena Mattersburg und gehören einem anderen Eigentümer. Das wird leider manchmal verwechselt“, erläutert Kunesch.

Verwaltet wird dieser Part von Werner Gruber, der auch einst die „Arena“ aus der Taufe hob – McDonald's, Cineplexx und die anderen Geschäfte nach Mattersburg brachte und sich aus den Geschäftstätigkeiten der Arena West und Ost zurückzog. Dort befinden sich zwar Bipa, Penny und Billa Plus. Neue Geschäftsflächen wurden im Jahre 2020 aneinandergereiht – Platz für fünf bis sieben Shops waren vorgesehen, alle stehen jedoch noch immer leer.

Im Dezember 2020 berichtete Gruber: „Mit einigen Unternehmern gab es eigentlich schon mündliche Vereinbarungen. Mit Corona hat sich schlagartig die Situation geändert. Ich denke, solange das Virus uns beschäftigt, wird es dort keine neuen Geschäfte geben.“ Ob es mittlerweile Kontakte mit neuen Mietern gibt, konnte nicht eruiert werden – Werner Gruber war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.