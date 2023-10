Radwelt Michi Knopf lud zur Hausmesse nach Mattersburg

Bei strahlendem Sonnenschein und perfektem Spät-Sommer Wetter ging die heurige Hausmesse der Radwelt in Mattersburg über die Bühne. Neben vielen Sonderpreis-Artikeln im Shop wurde auch in der Kremsergasse jede Menge geboten. Neben frischen Waffeln mit denen das Team des Terroir Mattersburg die Gäste verwöhnte, gab es von verschiedenen Langos Variationen von Alex auch eine Hüpfburg die die Kleinsten sodass sich ein Besuch auch für alle, die gerade kein neues Fahrrad brauchen gelohnt hat.

Als Highlight wurden am Freitag wieder ein E-Bike, ein Woom Kinderrad und weitere tolle Preise, unter anderem ein 4tägiges Wochenende mit einem Camper von der Firma KFZ Czeitschner unter allen anwesenden Besuchern verlost.

Da während der Messetage oft zu wenig Zeit für ausführliche Beratungen bleibt, gelten alle Hausmessen Angebote bis 7. Oktober direkt im Shop. Wer also noch am nachdenken ist ob er sich mit einem neuen Trikot, einem neuen Helm oder gar mit einem neuen Rad selbst beschenken will hat bis Ende der Woche Zeit um ein Schnäppchen zu ergattern.