Der Neubau des Hochstraßen-Kindergartens ist abgeschlossen und am 7. Jänner wird der neue Kindergarten seiner Bestimmung übergeben. Die Kinder des Pfarrkindergartens werden gemeinsam mit jenen der Hochstraße im neuen Kindergarten untergebracht.

Der neue Kindergarten bedeutet gleichzeitig jedoch auch nach 56 Jahren den Abschied vom Pfarrkindergarten in der Hauptstraße. Das Gebäude war in die Jahre gekommen, eine Sanierung oder ein Neubau am Standort in der Hauptstraße wurde von Seiten der Pfarre in Betracht gezogen. Schlussendlich entschied man sich dazu, den Kindergarten aufzulassen. Es war der 1. Dezember 1963, als der erste Kindergarten in Mattersburg – eben jener der Pfarre – eröffnet wurde. Für die Betreuung sorgten Anna Haindl gemeinsam mit Gerti Gall. Gemeinsam mit Köchin und Reinigungskraft Anna Kopp sorgten sie zu Beginn für rund 40 Kinder. „Anni, sie war geprüfte Kindergartenpädagogin, hatte die Leitung inne. Ich habe damals als 18-jährige im Kindergarten begonnen zu arbeiten. Wir waren damals der einzige Kindergarten in der Umgebung mit eigener Küche und Ganztagesbetreuung“, berichtet Gall, die die Kinder später auch jahrelang bekochte.

Das Betreuungspersonal wurde die Jahre über erweitert und auch die Räumlichkeiten wurde sukzessive adaptiert. Eine zweite Garderobe wurde etwa dazugebaut, ein WC-Raum für die zweite Gruppe kam ebenfalls dazu, im Außenbereich der Anlage wurde die Terrasse beim Garten überdacht.

Das Mittagessen wurde in der Pfarrkindergarten-Küche selber zubereitet, ehe ab dem Jahr 2006 auch diese Kinderbetreuungseinrichtung wie die anderen in Mattersburg von der Zentralküche der Stadtgemeinde in der Villa Martini beliefert wurde. Neben Haindl leitete noch Gisi Schaubauer und Gerda Haidenwolf und Claudia Rumpler den Kindergarten.

Letztere trat erst am 1. Juli 2019 nach 19 Jahren als Leiterin in den wohlverdienten Ruhestand. „Ich war insgesamt 30 Jahre im Pfarrkindergarten tätig, es war eine sehr schöne Zeit“, berichtet Rumpler, um weiter auszuführen: „Nicht zuletzt aufgrund der zwei Gruppen hatten wir einen überschaubaren Kindergarten. Obwohl er mitten in der Stadt gelegen ist, war es sehr ruhig. Unser Kindergarten war stets einer mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund. Dies war oft nicht sehr einfach, aber ich will es auf jeden Fall nicht missen.“

Andrea Michalics betreut seit 1986 die Kinder im Pfarrkindergarten. „Es gab hier einfach eine sehr familiäre Atmosphäre, die Kinder haben sich stets sehr wohl gefühlt. Es war bis auf eine kurze Zeit ein zweigruppiges Haus, ich denke das war sicher von Vorteil“, so Michalics abschließend.