Frühlingsfest im Kinderdorf Pöttsching

Vollbild

FB

Kinderdorfleiterin Dagmar Brus mit Christoph Neubacher-Kefer und Max. Valentin, Michael und Maria. Michaela Knipfer, Karin Franke und Elfriede Jagschitz. Robert Rumlena, Sandra Doser und Michael Ochs. Ingrid und Tamara Teubl sowie Helfried Suschek. Matteo schmeckt sein Eis. Jicha Walter war 41 Jahre lang Erzieher. Jetzt genießt er die Pension. Hier mit Rudolf und Christa Wutzlhofer. Wolfgang, Eva und Evi Wenzl. Eiskönigin Kathi, Thor Michael, Spiderman Joachim und Harley Quinn Bianca von "Cosplay Entertainment Austria - Im Einsatz für schwerkranke Kinder" Im Schatten machten es sich Sarina, Amelie, Yuki und David gemütlich. Stefanie und Ayla. Angi, Alexander Ivankovits mit Jana und Selina. Kurt, Dragan, Verena, Thomas und Carole. Therapiehund Suri mit Nicole Fudel, Obfrau der Kinderfreunde Neudörfl, und Sandra und Matthias Häußle Petra und Anna. Vanessa, Patrick und Leonard beim Kinderschminken. Juliane Kogler-Piller, Birgit Englitsch und irene und Katharina Sponring, ebefalls beim Kinderschminken. Die Feuerwehr Pöttsching mit Gruppenkommandant Andreas Häckel, Nico Morawitz, Michael Michalitsch, Tobias Loob, Luka Alzano, Daniel Gasser und Andreas Gasser war ebenfalls zugegen. Bei Jessica, Christine, Lara und Gül brauchte es mehrere Anläufe, bis das Foto perfekt passte. Die ehemaligen Sozialpädagoginnen Uschi Ramhofer und Christine Grumbeck mit Guido Steiger, der noch ein bisschen bis zur Pension braucht. Ziegen und Pferde konnten ebenfalls beobachtet werden. Samuel, Aurelia, Kerstin, Gerhard und Désirée Manon Pankl, Raphael Wenzl und Noémie Pankl. Sabine, Anna und Nati. Dominik Renhofer, Qasim Mirza und Ibrahim Öztürk vom Arbeiter-Samariter-Bund. Die Kinder, hier Tobias, konnten sich auf der Liege des Samariter-Bundes ein wenig ausrasten. Auch Emily machte es sich ein wenig gemütlich. Ebenso Rosalie. Danach durften sich alle auch auf das Moped setzen. Clownin Doninella brachte die Kinder zum Lachen. Bei der mobilen Sternwarte konnte man durch die Teleskope schauen. Markus, Daniela, Klemens und Tobias. Hannah, Natalie, Claudia und Elke. Lisa mit Jasmin und Leonie, die sich ein wenig beim Stand mit selbstgemachten Sachen aus dem Kinderdorf umsahen.

1 /38