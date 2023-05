Zwei Baustellen rund ums Neudörfler Rathaus

Anhand dieser beiden Objekte lassen sich mit etwas Geschick auch die Unterschiede zwischen einer Miteigentumsgemeinschaft – mit kurzem i - und Mietwohnungen erklären. Beim Wohnungstrakt des Rathauses handelt es sich nämlich um eine Miteigentumsgemeinschaft. 13 Wohnungen befinden sich dort im Privateigentum. Neben den einzelnen privaten Wohnungen gibt es zusätzlich gemeinschaftliche Gebäudeteile wie Stiegenhaus, Dach, Fassade. Die Verwaltung passiert über eine Hausverwaltung. „Diese hat nun mit den Miteigentümern beschlossen, einen Vollwärmeschutz zu installieren sowie eine Generalsanierung der allgemeinen Teile vorzunehmen“, berichtet Bürgermeister Dieter Posch, der direkt daneben oder darunter – je nach Perspektive – sein Büro hat. Auch die Gemeinde in Form des Rathauses und der Poststelle ist Teil der Miteigentumsgemeinschaft. Das Rathaus wurde bereits vor Jahren mit einem Vollwärmeschutz ausgestattet, der Rest des Gebäudekomplexes zieht nun gewissermaßen nach.

Der Wohnkomplex beim Rathaus erhält einen Vollwärmeschutz. Foto: Artner

Allein entscheiden kann bei einer Miteigentumsgemeinschaft niemand, alles wird vorher abgesprochen. Stellt sich jemand quer, könnte es kompliziert werden. Finanziert wird privat.

Der Dr.-Fischer-Hof, gegenüber dem Bahnhof, ist im Gegensatz dazu eine Wohnungsgenossenschaft mit 96 Wohnungen. Wohnungen werden hier zur Miete angeboten. Vermieterin ist die EBSG (Erste Burgenländische Siedlungsgenossenschaft), auch Pöttschinger Siedlungsgenossenschaft genannt. Hier war ebenfalls eine Generalsanierung geplant. Im Zuge dessen wurde auch entschieden, die Wohnungen an das Neudörfler Fernwärmenetz anzuschließen. „Die Genossenschaft ist für die Heizung zuständig. Bei einer Miteigentumsgemeinschaft muss sich der jeweilige Eigentümer selbst darum kümmern“, fasst Bürgermeister Posch neben den Eigentumsverhältnissen – einmal Eigentum, einmal Miete – einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Wohnformtypen zusammen.

Fernwärme als Angebot für den Ausstieg aus den Fossilen

Insgesamt werden in Neudörfl sechs Miteigentumsgemeinschaften von der Gemeinde verwaltet (sieben gibt es insgesamt, die Rathauswohnungen stehen allerdings unter einer anderen Verwaltung). Diese, nämlich die Gemeinde, hat die Wohnungen auch errichtet. Das Bestreben ist, so der Bürgermeister, für alle jene Fernwärme als eine Alternative zu fossilen Brennstoffen möglich zu machen. Damit es aber so weit ist, müssen verschiedene Schritte absolviert werden. Der erste davon ist, die Zustimmung aller Miteigentümer einzuholen, um überhaupt an den gemeinschaftlichen Teilen der Wohnhäuser Arbeiten, die im Zuge eines Fernwärmeanschlusses notwendig sind, durchzuführen zu dürfen. Das ist dem Bürgermeister in seiner Rolle als Verwalter bereits gelungen. Danach geht es auch um wirtschaftliche Aspekte: Je mehr Fernwärmeanschlüsse, desto besser. Die Kelag, die für die Leitungsnetz zuständig ist, wird basierend auf der Anzahl der Nutzer eine Preiskalkulation anstellen. „Sagt nur ein Eigentümer, er will einen Anschluss, wird das wahrscheinlich wirtschaftlich nicht darstellbar sein“, so Posch.

Die Arbeiten für den Fernwärmeanschluss sind bereits im Gang. Foto: Artner

Ein erster Kandidat für Fernwärme aus den Miteigentumsgemeinschaften wäre der Theodor-Kery-Hof, da er sich allein aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zum Fischer-Hof jetzt anbieten würde. Fix ist allerdings vorerst noch gar nichts. „Die Entscheidung liegt bei den Eigentümern und Eigentümerinnen der Wohnungen.“

Potential für Fernwärme gibt es in Neudörfl jedenfalls noch genügend. 2022 wurde mit dem Unternehmen Fundermax, von wo die Abwärme für das Neudörfler Netz stammt, ein sogenannter „letter of intend“ von Bürgermeister Dieter Posch und der Unternehmensführung unterschrieben. „Dabei sicherte Fundermax Neudörfl als deren Standortgemeinde zu, Kapazitäten, die in der Gemeinde erforderlich sind, auch zur Verfügung zu stellen.“

