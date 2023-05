Kinderdorf feiert 55-jähriges Bestehen

1968 wurde das Kinderdorf Pöttsching nicht zuletzt durch großes Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Unterstützer*innen nach dreijähriger Bauzeit feierlich eröffnet. Zunächst fungierte die Einrichtung als Internat für Kinder und Jugendliche, deren Familien nicht die Möglichkeit hatten, ihren Kindern eine weiterführende Schulausbildung zu ermöglichen. Pöttsching war dafür zwischen Mattersburg, Eisenstadt und Wiener Neustadt ideal gelegen. Neben der schulischen Ausbildung stand damals die Förderung von Begabungen und Interessen dieser jungen Menschen im Mittelpunkt.

Rund 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachse werden derzeit betreut

„Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Kinderdorf Pöttsching – auch aufgrund der Schulreformen in den 70er Jahren – mehr und mehr zur Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung entwickelt. So werden heute in der Einrichtung insgesamt ca. 50 Kinder, Jugendliche und teils junge Erwachsene im Rahmen der ‚Vollen Erziehung‘ betreut“, so Einrichtungsleiterin Dagmar Brus, die die Einrichtung seit mehreren Jahren führt und gemeinsam mit vielen engagierten Mitarbeiter*innen Kindern in schwierigen Lebenssituationen ein vorübergehendes, sicheres Zuhause gibt.

"Am Nachmittag gibt es ein Kinderspielefest mit vielen verschiedenen Spielestationen und am Abend treten unsere Kinder auf der großen Showbühne auf", gibt Leiterin Dagmar Brus Einblicke in das Programm. Foto: zVg

„Neben der sozialpädagogischen Betreuung in unseren fünf Wohngruppen stellen wir bedarfsorientiert therapeutische Angebote wie z.B. Psychotherapie oder Musiktherapie zur Verfügung und ermöglichen so Kindern, traumatisierende Lebenserfahrungen zu integrieren“, so ihr Stellvertreter Peter Artner. Außerdem gewinnt tierunterstützte Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen mehr und mehr an Bedeutung. Seit ein paar Jahren werden neben Pferden, die in der Psychotherapie zum Einsatz kommen, auch Ziegen in die pädagogische Arbeit mit einbezogen.

Am Samstag, dem 3. Juni, feiern die nun die Kinder und Mitarbeiter*innen des Kinderdorfes mit Gästen unter dem Motto „Happy Birthday Kinderdorf Pöttsching – Alles Gute zum 55. Geburtstag“ das traditionelle Frühlingsfest der Einrichtung. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir haben uns einige tolle Sachen einfallen lassen – es wird ein Fest für Jung und Alt“, so Einrichtungsleiterin Dagmar Brus . „Am Nachmittag gibt es ein Kinderspielefest mit vielen verschiedenen Spielestationen und am Abend treten unsere Kinder auf der großen Showbühne auf. Auch für das leibliche Wohl sorgen wir natürlich. Den ganzen Tag über wird unser Küchenteam die Gäste mit Leckereien verwöhnen.“.

Cosplay, Clown-Show, Kinderschminken und Vieles mehr

Los geht es um 13.30 Uhr. Das Team vom Kinderdorf bekommt an diesem Tag auch einiges an Unterstützung: so werden die Cosplayer vom Verein Cosplay Entertainment Wiener Neustadt erwartet, Clownin Doninella hat sich mit ihrer Clown-Show angesagt und möchte Kindern Jonglieren beibringen, Magier Bill Cheung vom Magic Theater in Wiener Neustadt wird die Gäste verzaubern. Außerdem gibt es Kinderschminken mit den Kinderfreunden, die Feuerwehr Pöttsching und der Samariterbund zeigen ihre Einsatzfahrzeuge vor, die Rettungshundestaffel aus Niederösterreich wird zu Gast sein und Vieles mehr. Wer möchte kann sich in geleiteten Führungen auch das Kinderdorf zeigen lassen und sich von Mitarbeiter*innen der Einrichtung Einblick in ihre Arbeit geben lassen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Dinge, sagt Dagmar Brus: „Ein tolles Wetter und viele, viele Gäste. Wir laden Sie und Ihre Familie sehr herzlich am 3. Juni zu uns ein und freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.“

