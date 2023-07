Kroatischer Abend in Draßburg .

Am Samstag ging der beliebte kroatische Abend, veranstaltet vom Tennisverein und den Naturfreunden Draßburg am Tennisplatz über die Bühne. Zahlreiche kulinarische und musikalische Highlights warteten auf die Gäste, die unter schattenspendenden Zelten Platz genommen hatten. Kulinarisch wurden diese von Damir und seinen kroatischen Grillspezialitäten verwöhnt. Musikalisch sorgte die Tamburica Klingenbach mit kroatischen Liedern für die richtige Stimmung und am Abende trat Musiker Wolfgang live auf.