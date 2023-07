140 Jahre Neudörfler Feuerwehr wird groß gefeiert

Franz Schügerl ist seit über 50 Jahren Mitglied der Feuerwehr Neudörfl, er war Kommandant-Stellvertreter um die Jahrtausendwende herum und zeitweise Referent beim Bezirksfeuerwehrkommando. Als Schügerl in den 70er Jahren der Feuerwehr beitrag, gab es noch nicht derart viele verschiedene Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten wie heute. Er spielte zwar auch Fußball, „aber die Feuerwehr“, sagt er in einem Gespräch, „die war schon etwas ganz Besonderes. Und ist es auch heute noch.“

Franz Schügerl arbeitet seit vier Jahren an dem Buch

Seit vier Jahren arbeitet Schügerl nun schon an seinem der Feuerwehr gewidmeten Buch, etwas länger als ursprünglich gedacht. Begonnen hat er nämlich schon vor der Corona-Pandemie. „Währenddessen war es aber schwierig, Kontakte zu Personen zu bekommen oder in den öffentlichen Archiven nachzuforschen.“ Der Aufwand war es aber mit Sicherheit trotzdem wert. Wenn Schügerl dieses Werk nicht verfasst hätte, hätte es wahrscheinlich so schnell auch niemand anders gemacht. „Ich bin heute einer der wenigen, der auf alten Fotos teilweise noch Männer erkennt, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns in der Feuerwehr waren.“ Auch wenn Schügerl kein ausgebildeter Historiker ist, so ist er doch als Zeitzeuge, der mehrere Jahrzehnte Neudörfler Feuerwehrgeschichte aus erster und zweiter Hand überblick, prädestiniert, dieses Buch zu verfassen.

Franz Schügerl ist Autor des Buches "Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Neudörfl. 1883-2023" und seit über 50 Jahres stolzes Mitglied der Feuerwehr Neudörfl. Foto: zVg

Das Buch ist 120 Seiten stark und umfasst die Geschichte der Gründung, den Aufbau der Organisation, enthält zahlreiche Bilder, darunter solche von den größten Einsätzen in Neudörfl, die Jugendarbeit, den Fuhrpark sowie die seltenen, aber kameradschaftsfördernden Ausflüge und Vieles mehr. Am Samstag wird es im Martinihof kurz präsentiert, beim Fest im Feuerwehrhaus wird für 35 Euro erhältlich.

Ich sage immer, die Feuerwehr ist sicherlich eine der sinnvollsten Erfahrungen, die man machen kann. Man lernt nicht nur, wie man mit Bränden umgeht oder Erste Hilfe leistet, man lernt darüber hinaus sehr viel über das Leben selbst. Franz Schügerl

„Die Geschichte des Feuerwehrwesens“, schreibt Franz Schügerl einleitend „ist die Geschichte des Feuers überhaupt. Sie müsste mit der griechischen Mythologie, mit Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen vom Olympus brachte, beginnen.“ Schügerl begibt sich infolge zwar auch auf einen kurzen Streifzug durch die Geschichte der Entstehung der Feuerwehren überhaupt, konzentriert sich dann aber im Rest des Buches ausschließlich auf die konkreten Vorkommnisse rund um die Feuerwehr der Gemeinde. Die Neudörfler Feuerwehr war bei ihrer Gründung damals, 1883, als es der Ort noch Lajtha Szent Miklos hieß und zu Ungarn gehörte, sozusagen ein Spätzünder, denn in einigen umliegenden Ortschaften gab es bereits ein organisiertes Feuerwehrwesen. In einem Zeitungsbericht der Ödenburger Zeitung vom 8. November 1883, den Schügerl zitiert, heißt es: „In der Gemeinde Lajtha Szent Miklos hat sich ein Komitee gebildet, welches eine Feuerwehr zu gründen beabsichtigt. […] Es ist demnach zu hoffen, dass schon binnen kurzem in der ungarischen Grenzgemeinde endlich ebenfalls die so gemeinnützige Institution ihre ersprießliche Tätigkeit aufnehmen wird. In den benachbarten österreichischen Ortschaften bestehen bereits ringsum und zwar schon seit vielen Jahren die für die Sicherheit der Bewohner so dringend nötigen Feuerwehren.“ Erster Feuerwehrkommandant war ein gewisser Herr Nador Sommer. Mit den Erlösen aus einem Feuerwehrball und Spenden wurden Ausrüstungsgegenstände angekauft. Fehlerhafte Bauweisen, Strohdächer meist über mehrere Häuser hinweg, Rauchfänge aus Holz, eine Feuerordnung, die nicht immer rigoros befolgt wurde und Spritzen, die an die teureren, leistungsfähigen nicht herankamen, war Ursachen dafür, dass auch nach der Gründung der Feuerwehr noch viele Einwohner ihre Existenzgrundlagen nach einem Feuer vernichtet sahen.

Die Kommandanten der Neudörfler Feuerwehr seit der Gründung. Foto: Franz Schügerl

Während des Ersten Weltkriegs mussten viele Feuerwehrmänner an die Front. Zurück blieben ältere und kriegsuntaugliche Kameraden, die während dieser Zeit tapfer die Brände bekämpften. Nach dem Ersten WK kam das Burgenland bekanntlich zu Österreich, Genehmigungen mussten neu eingeholt werden. Der Anschluss an das Deutsche Reich bedeutete erneut eine Umstrukturierung der Feuerwehren. 1939, schreibt Franz Schügerl, wurden sie überhaupt aufgelöst, bekamen den Namen „Technische Hilfspolizei“, um nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu aufgebaut und organisiert zu werden. Im Krieg wurde auch das alte Feuerwehrhaus zerstört, in der Siedlergasse wurde daraufhin ein neues gebaut, welches später durch das heutige ersetzt wurde.

Das alte Feuerwehrhaus in der Siedlergasse. Foto: Franz Schügerl

Mit Ende des Kriegs begann allmählich die Industrialisierung in Neudörfl Fahrt aufzunehmen, Unternehmen wie zum Beispiel Fundermax wurden gegründet. Eine Aufrüstung der Gerätschaften war deshalb zwingend notwendig. Zusätzlich zur Gemeindefinanzierung mussten von Feuerwehrkommandant Kaiser und Stellvertreter Köckenbauer ein Privatkredit zum Ankauf eines modernen Tanklöschfahrzeugs aufgenommen werden, das noch immer im Feuerwehrdienst steht. „Ich kann mich gut erinnern“, schreibt Franz Schügerl, „dass wir den Kredit sehr lange abbezahlen mussten. Das Geld dafür wurde durch Feste im Schützgarten angespart.“ Brände mit teils großen Schäden blieben trotzdem nicht aus. Vor allem in den späten 90ern und frühen 2000er Jahren häuften sich die Industriebrände. „Feueralarm bei der Homogen“, „Brand legte Druckerei Tusch lahm“, „Großbrand bei Leykam“ waren nur einige von mehreren Schlagzeilen innerhalb kurzer Zeit.

Franz Schügerl war bei vielen dieser Einsätze dabei. „Das Wichtigste“, sagt er, „ist dass man als Gesunder zum Einsatz kommt und als Gesunder wieder nach Hause fährt.“ Und dazwischen vor Ort natürlich so gut wie möglich hilft, Sach- und insbesondere Personenschaden zu verhindern. Schügerl ist auch heute noch bei der Feuerwehr und gehört zur sogenannten Sturmgruppe, das sind ehemalige Kommandanten, Zugs- und Gruppenkommandant, die bis heute der Feuerwehr treu geblieben sind und trotz ihres Alters noch bereitstehen – für alle Fälle. Bereut hat er seinen Beitritt zur Feuerwehr keinen einzigen Tag: „Ich sage immer, die Feuerwehr ist sicherlich eine der sinnvollsten Erfahrungen, die man machen kann. Man lernt nicht nur, wie man mit Bränden umgeht oder Erste Hilfe leistet, man lernt darüber hinaus sehr viel über das Leben selbst.“

Das Festprogramm am Samstag und Sonntag