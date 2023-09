Zwei Tage Street Food am Mattersburger Veranstaltungsplatz

Am 16. und 17. September wird der Veranstaltungsplatz in Mattersburg wieder zum Mekka des Genusses. Das „European Street Food Festival“ gastiert an diesen beiden Tagen in Mattersburg. Bei freiem Eintritt kann man an den beiden Tagen (Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr) eine kulinarische Weltreise erleben.

„Genuss aus aller Welt“ ist nämlich der Untertitel des European Street Food Festival“. Dieser Slogan wird während des Festival-Wochenendes sowohl von den Organisatoren als auch von den Besuchern erlebt und gelebt. Dutzende Food Stände, Aussteller & Köche, Food-Trailer & Trucks aus aller Herren Länder bieten beim „European Street Food Festival“ Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich – direkt vor Ort frisch zubereitet. Die Besucher schlendern dabei von Stand zu Stand und gönnen sich einen kleinen Happen nach dem anderen. Neben gängigen Leckerbissen zählen auch außergewöhnliche Rezepte und exotische Köstlichkeiten zu den Highlights.

Für die Besucher gibt es Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts. Zu der Vielzahl an hochwertigen „Food-Ständen“ werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten. Das „European Street Food Festival“ ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen begeisterte Gäste begrüßen. Die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereitenden Speisen ist einzigartig, so die Veranstalter. Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering- Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH.