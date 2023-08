Unfall-Serie auf S31

Nachdem die Feuerwehr Mattersburg bereits am Freitag, 4. August, zu einer Fahrzeugbergung auf die S31 ausgerückt war, ersuchte die Landessicherheitszentrale am Sonntag um Unterstützung bei den Löscharbeiten bei einem Dachstuhlbrand in Schattendorf. Vor Ort stellte sich die Lage als weniger dramatisch dar wie angenommen, insbesondere war der Brand nicht im Dachstuhl, sondern im Keller des alten Pfarrheims ausgebrochen. Nach zwei Stunden konnte die FF Mattersburg wieder einrücken.

Am Montag, 7. August, folgten zwei weitere Fahrzeugbergungen auf der S31, wobei die Kameraden aus Eisenstadt beim ersten Einsatz mit dem Schweren Rüstfahrzeug aushalfen.

Sattelschlepper blieb auf Schnellstraße liegen

Ein dritter Einsatz war am Montag kurz nach 21 Uhr erforderlich. Auf der S31 war ein mit Holz beladener Sattelschlepper aufgrund eines technischen Defekts zum Stillstand gekommen.

Da aufgrund des nicht vorhandenen Pannenstreifens somit der erste Fahrstreifen blockiert war, wurde die Feuerwehr Mattersburg zur LKW Bergung alarmiert. Nachdem der Sattelschlepper fahrtüchtig gemacht worden war, konnte dieser in Begleitung der Feuerwehr seine Fahrt bis zum nächsten Rastplatz fortsetzen. Nach etwas mehr als zwei Stunden konnte auch dieser Einsatz abgeschlossen werden.

Die FF Mattersburg bedankt sich bei den Feuerwehren Schattendorf und Eisenstadt sowie der Polizei für die reibungslose Zusammenarbeit bei Einsätzen.

Fotos von den Einsätzen der FF Mattersburg