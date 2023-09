Zweites Feuerwehrauto in diesem Jahr wurde planmäßig geliefert

Die Feuerwehr Neudörfl unter der Leitung von Kommandant Peter Schmid hat gemeinsam mit der Gemeinde schon kurz nach seinem Antritt einen strikten Plan erstellt, wann welche Geräte und Fahrzeuge erneuert werden müssen. Auf diese Weise sollen Überraschungen vermieden und eine langfristige Planbarkeit ermöglicht werden.

Für heuer stand die Anschaffung zweier neuer Fahrzeuge an. Im Mai wurde schon ein moderneres Wechselladefahrzeug mit Kran geliefert. Jetzt, am Dienstag vergangener Woche, folgte ein Rüstlöschfahrzeug mit Allradantrieb, 3000 Liter Löschwasser sowie 200 Liter Schaummittel, kurz genannt: RLFA 3000/200. Viele Monate akribischer Planung, stecken dahinter, verrät Kommandant Peter Schmid: „Nahezu jedes Werkzeug, jedes Einsatzmittel im Fahrzeug wurde mit einem Hintergedanken bewusst an seinem Platz verbaut, um so schnell und einfach wie möglich die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen gewährleisten zu können.“ Das RLFA 3000/200 wurde dabei so ausgestattet, dass es sowohl bei technischen Einsätzen wie Verkehrsunfällen, Unwettereinsätzen, Tiefenrettung oder Tierrettung verwendet werden kann, als auch natürlich bei Brandeinsätzen.

"Events" wie die Lieferung eines neuen Feurwehrfahrzeuges sind in Neudörfl immer auch gesellschaftliche Ereginisse. Dementsprechend kommen auch stets viele interessierte Bürger und Bürgerinnen zu Besuch. Foto: zVg, FF Neudörfl

Abseits dieser ernsthaften Einsätze ist die Neudörfler Feuerwehr auch immer wieder für kleine Showeinlagen zu haben. Am Dienstag war das nicht anders. Deshalb sind bei solchen „Events“ auch immer wieder viele Neudörfler mit dabei: „Es freut uns, mit welch großem Andrang unsere Freunde, Kameraden und Unterstützer uns besuchen und Interesse am Geschehen der Freiwilligen Feuerwehr Neudörfl kundtun. Das zeigt nicht nur unser gutes Standing in der Gemeinde, sondern motiviert jedes einzelne Mitglied auf ganz spezielle Weise“, so der Kommandant.

Zugs - und Gruppenkommandanten wurden in einer ersten Session auch schon detailliert auf das neue Fahrzeug eingeschult, um es auch ja angemessen bedienen zu können. Die Schulung ging dabei sogar bis spät in die Nacht hinein“, berichtet Peter Schmid. „Ab jetzt geht es mit den top aufbereiteten Lehrunterlagen in Eigenregie weiter.“

Das Rüstlöschfahrzeug wurde wie auch schon der Wechsellader mit Kran aus dem laufenden Budget finanziert, eine Kreditaufnahme war dafür nicht notwendig.