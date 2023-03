Pöttsching: Verdienstabzeichen für Karl Gruber und Mario Alzano

Am Sonntag, dem 26. Februar, fand der Bezirksfeuerwehrtag in Pöttelsdorf statt. Dabei kamen Kommandanten, Kommandantenstellvertreter und politische Vertreter aus dem Bezirk Mattersburg zusammen, um über das vergangene Jahr zu bilanzieren. Es gab sowohl einen Rückblick wie auch einen Ausblick das dieses Jahre Jahr. In diesem Zuge wurde auch zwei langjährigen Mitgliedern der Feuwehr Pöttsching ein Verdienstabzeichen überreicht.

„Die Feuerwehr ist sozusagen mein Lebenselixier“

Einer der beiden Feuerwehrmänner war Karl Gruber. Seit Jänner 1969 ist er Mitglied bei der Feuerwehr, also nun schon seit mehr als 50 Jahren. Seine Begeisterung für die Feuerwehr wurde ihm praktisch in die Wiege gelegt: Schon sein Großvater und seine Mutter sind Teil der Feuerwehrgeschichte. „Bereits als ich vier oder fünf Jahre alt war hatte ich einen Feuerwehrhelm und bin mit meinem Großvater zu allen Veranstaltungen gegangen“, erklärt Gruber. Die Feuerwehr war für ihn schon immer ein Teil seines Lebens. Der Pensionist arbeitete früher zuerst 20 Jahre bei einer Bank, danach bei der Landesregierung im Landesmuseum in der Kulturabteilung. Während es für ihn bei ersterem nicht möglich war, untertags zu Einsätzen zu fahren, bekam er bei seiner zweiten Anstellung zwei Wochen Sonderurlaub im Jahr für Einsätze und Ausbildungen hinsichtlich der Feuerwehr.

Karl Gruber bekam das Verdienstkreuz des burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes. Foto: BVZ, zVg.

Seit Beginn dieses Jahres ist er jedoch nur noch als Reservist in der Feuerwehr tätig. Dies ist seinem Alter verschuldet, ab 65 Jahren darf man keine Funktion mehr übernehmen und ab dem 70. Geburtstag wird man eben Reservist. Hierbei darf man nicht mehr zu Einsätzen fahren, sondern wird nur bei kleineren, „zumutbaren“ Arbeiten eingesetzt. „Trotzdem trete ich nicht aus“, erzählt Gruber, „die Feuerwehr ist sozusagen mein Lebenselixier.“ Erlebt hat er in seiner Zeit bei der Feuerwehr so einiges: 38 Jahre lang war er Geschäftsführer und 16 Jahre Kommandantstellvertreter. Zudem war er 25 Jahre lang Sachgebieter im Archiv- und Museumswesen im Land und wissenschaftlicher Leiter des burgenländischen Feuerwehrmuseums. Das ist jedoch noch immer nicht alles, seit 2002 arbeitete er auch als Mitarbeiter im Bundesfeuerwehrverband in der Feuerwehrgeschichte und machte als Teilnehmer an internationalen Tagungen zur Feuerwehrgeschichte mit. Die letzten beiden Arbeiten wird er auch zukünftig weiter übernehmen.

Am Bezirksfeuerwehrtag wurde ihm das Verdienstkreuz des burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes überreicht. Dieses bekam er aufgrund seiner langährigen Mitarbeit und seinen verdienstvollenTätigkeiten bei der Feuerwehr. „Ohne die Feuerwehr würde unser ganzes System zusammenbrechen“, so Gruber, „das Spektrum an Aufgaben, die die Feuerwehr übernimmt, ist riesig.“ Besonders hervorheben möchte er die Leistungen, die jeder einzelne Feuerwehrmann erbringt. „Jeder Feuerwehrmann setzt bei jedem Einsatz seine Zeit, Gesundheit und manchmal sogar sein Leben ein“, erklärt Gruber, „und das alles komplett freiwillig.“

Bewerterabzeichen in Gold für Mario Alzano

Auch Mario Alzano erlangte ein Abzeichen, und zwar das Bewerterabzeichen in Gold. Dieses wird verliehen, wenn man bereits 15 Jahre eine Bewerterfunktion bei Leistungsprüfungen übernimmt, was Alzano stolz von sich behaupten kann. Der gebürtige Wiener war früher ein Mitglied bei der Landjugend, wollte jedoch nach ein paar Jahren etwas zurückstecken. Da er ein Vereinsmensch und gerne in der Ortschaft tätig ist, hat er daraufhin seinen Weg zur Feuerwehr gefunden. Bereits im Jahr 1998 lernte er seine Frau in Pöttsching kennen und zog bald darauf in die Gemeinde. Nun ist er seit ungefähr 20 Jahren, also seit 2002, Mitglied bei der Feuerwehr Pöttsching.

Das Bewerterverdienstabzeichen in Gold erhielt Mario Alzano. Foto: BVZ, zVg.

Im Berufsleben ist er technischer Angestellter und arbeitet in einem Planungsbüro in Oberpullendorf. Da sein Beruf sehr zeitaufwendig und auch die Distanz sehr groß ist, schafft er es während der Arbeitszeit nur selten zu Einsätzen. „Wenn etwas größeres im Bezirk passiert, bin ich jedoch bereit, den Weg von 30 Minuten in Kauf zu nehmen und dennoch zu dem Einsatzort zu fahren“, berichtet Alzano, „das ist aber eher eine Ausnahme.“ Dies ist auch mit seinem Dienstgeber abgestimmt.

Die Feuerwehr ist seine Leidenschaft und sein Hobby, weshalb er mit großer Begeisterung dabei ist. Alzano hat unter anderem die Position des Atemschutzwartes inne und kümmert sich dabei um die Wartung des Atem- und Körperschutzes. Seit einigen Jahren übernimmt er diese Aufgabe auch auf Bezirksebene. „Wenn ich zum Beispiel eine Person oder ein Tier aus einem brennenden Haus retten muss, muss ich mir meine eigene Luft mitnehmen“, erklärt Alzano, „und dass diese Geräte zur Verfügung stehen und sich meine Kollegen mit der Bedienung auskennen, dafür bin ich zuständig.“ Seine Aufgaben als Feuerwehrmann sind zwar zeitintensiv, ihm macht das jedoch nicht so viel aus. Für ihn ist das Schöne bei der Feuerwehr die Kameradschaft zwischen den einzelnen Mitgliedern, aber auch ortsübergreifend. „Von dem Aufhören bin ich sehr weit entfernt“, so Alzano, „dafür macht es viel zu viel Spaß, gemeinsam mit Freunden den Menschen behilflich zu sein.“ Die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr kann er jedem empfehlen.

