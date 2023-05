Rohrbacher Feuerwehr erhält ein neues Tanklöschfahrzeug

Der Rohrbacher Gemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss, dass die Freiwillige Feuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug erhalten soll. Dieses verfügt über eine Tankfüllung von 3.000 Liter und ist mit einer Seilwinde für die Fahrzeugbergung sowie für Wald- und Forstunfälle ausgestattet. „Die Bestellung des neuen TLF bei der Firma Rosenbauer wird in den nächsten Tagen ausgelöst und wahrscheinlich wird es im Jahr 2025 geliefert“, so Karl-Heinz Bergmann, der seit 2021 das Kommando der Wehr über hat . Er fährt fort: „Unser altes TLF ist Baujahr 1991 und wird dann ausgemuster. Die FF Rohrbach hat die Ausarbeitung des neuen Fahrzeuges vorgenommen und in mehreren Sitzungen der Gemeinde unterbreitet.“ Über die Kosten hält sich der Kommandant noch bedeckt.

Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach wurde im Jahr 1891 gegründen und zählt derzeit 90 Mitglieder, davon sind 66 Aktive, 14 Kinder und zehn Reservisten. Neben den TLF verfügt die Rohrbacher Wehr noch über ein Löschfahrzeug sowie ein Mannschafts- und Transportfahrzeug. Die Rohrbacher Wehr pflegt eine rege Beziehung zur Wehr der bayrischen Partnergemeinde Gemeinde Rohrbach an der Ilm und steht mit den dortigen Kameraden in regem Austausch.

So schaut das neue Tanklöschfahrzeug aus, das die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach im Jahr 2025 erhalten wird. Foto: BVZ, zVg

